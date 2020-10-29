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Apple iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max поступят в продажу не раньше 13 ноября, но румынский ютубер получил в руки iPhone 12‌ mini и продемонстрировал его сегодня, предлагая сравнение размеров iPhone 12 и iPhone 12 mini вместе с рассмотрением некоторых функций устройства. IPhone 12‌ mini идентичен iPhone 12‌ по дизайну и функциям, но у него 5,4-дюймовый дисплей вместо 6,1-дюймового дисплея, а внутри него меньшая батарея. Все остальные функции, включая процессор, настройку камеры и подключение 5G, такие же. Видео на румынском языке без субтитров, но оно предлагает взглянуть на ‌iPhone 12‌ mini в руке, чтобы те, кто планирует приобрести, могли увидеть его в реальном мире. Apple начнет принимать предварительные заказы на iPhone 12‌ mini в пятницу, 6 ноября, в 5:00 утра по тихоокеанскому времени, при этом первый из этих заказов будет отправлен в пятницу, 13 ноября.