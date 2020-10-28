Размер монитора 15,6-дюймовый экран Full HD IPS с разрешением 1920X1080P. Встроенный интерфейс TYPE C, HDMI, Micro USB для большего количества подключений. Вещь приятная на ощупь, ничего не бликует, в наборе идет и фирменный чехол-подставка, полный комплект проводов, зярядок, переходников, на 10ой Винде все сразу определилось без заклинаний, расположение настроил под себя и готово. Супер монитор за эту цену.

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Цена $119.50 - 149.50

Мощный роутер, поддерживает до 128 подключаемых гаджетов скорость передачи до 2 гигабит в секунду. Раздает Wi-Fi в диапазонах 2.4 и 5 гигагерц. На корпусе имеется 6 всенаправленных антенн, с высоким коэффициентом усиления, благодаря которым хороший сигнал Wi-Fi принимается даже между многоэтажками.

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Цена $34.17 - 36.60

Перед Вами креативный коврик для компьютерной мыши от Китайского бренда EXCO. Все дело в его дизайне. На коврике изображены комбинации горячих клавиш в той или иной популярной компьютерной программе. Сам же девайс - прорезиненный, с тканевой поверхностью. Такой коврик идеально подойдет для игр. Размер 90 х 40 сантиметров. Стоимость составляет 1036 рублей.

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Цена $13.04

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Такое решение будет полезным, если магнитола не оснащена Bluetooth. HQX6 Автомобильный Bluetooth музыкальный приемник подключается в стандартный разъем на магнитоле. После этого можно наслаждаться музыкой, хранящейся в телефоне, или даже воспроизводить интернет-радио. Имеется еще и слот для карт памяти. Передача данных стабильна на расстоянии до 10 метров.

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Цена $6.29

Электропила цепная используется для распиливания древесины. Мощность данного электроинструмента 1800вт. Инструмент удобно держать в руке за специальную ручку.

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Если цепь разболталась её можно подтянуть при помощи специального винта. Также есть автоматический тормоз для безопасной работы. Питание от сети 220 вольт.

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Цена $50.39

Общая длина: 280 мм. Длина клинка: 150 мм. Толщина обуха: 2,4 мм. Ширина клинка 35 мм. Материал клинка: Дамасская сталь (пакет дамаска ШХ15+ХВГ+У8А) более 400 слоёв. Твёрдость стали: 62 HRC. Материал рукояти: граб. Материал ножен: Натуральная кожа.

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Цена $46.62