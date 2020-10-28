Insta360 представляет новую камеру ONE X2 с обзором 360 градусов
Insta360, известная своей линейкой камер, которые могут снимать фотографии и видео с обзором в 360 градусов, сегодня объявила о выпуске Insta360 ONE X2 следующего поколения, следующего за Insta360 ONE X. Insta360 ONE X2 имеет тот же знакомый прямоугольник. Форма с объективом на 360 градусов, но есть несколько дополнений, включая небольшой экран предварительного просмотра, который позволяет вам видеть то, что видит камера, а также предлагает сенсорные жесты. ONE X2 снимает 5,7K 360-градусного видео, имеет большую батарею на 1630 мАч, четыре микрофона для лучшего захвата голоса и водонепроницаемость IPX8, поэтому его можно использовать для съемки подводного контента. Есть несколько режимов съемки, включая 360, Steady Cam для создания плоских видеороликов, InstaPano для создания панорам и MultiView для одновременного отображения двух углов. 360-градусное видео также можно редактировать с помощью приложения Insta360 для iPhone, чтобы извлекать самые интересные части видео. Стабилизация FlowState предназначена для обеспечения устойчивости Insta360 ONE X2 с новыми алгоритмами стабилизации и выравнивания горизонта для плавного видео даже без подвеса. Как и предыдущие камеры Insta360, ONE X2 поставляется с селфи-палкой, которую Insta360 умело редактирует. Другие функции включают встроенные шаблоны приложений для добавления кинематографических видеоэффектов, отслеживания объектов, рекомендаций видео на основе AI и гиперлапсов TimeShift, воспроизведение которых настраивается. Insta360 ONE X2 можно заказать на сайте Insta360 сегодня за 430 долларов.
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