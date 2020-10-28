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Когда Apple представила iPhone 12, она также анонсировала ряд новых чехлов, в том числе кожаный чехол с MagSafe, который будет недоступен до пятницы, 6 ноября. Если вы хотите кожаный чехол для своего iPhone 12, но у вас его нет. Намереваясь использовать MagSafe, который, кстати, может вызвать косметические повреждения кожи, голландский производитель аксессуаров Mujjo недавно объявил о своей последней серии кожаных чехлов. Чехлы изготовлены из крупнозернистой кожи растительного дубления и выложены японской микрофиброй с атласной отделкой. Кнопка открытия камеры и отключения звука имеет фаску, которая загибается внутрь, а кнопки регулировки громкости и питания обтянуты кожей, имеющей отзывчивый дизайн. По краям экрана также есть 1-миллиметровая рамка для защиты от жестких поверхностей. Новые чехлы доступны в следующих цветах: сдержанный черный, фирменный коричневый, синий и серый. Кроме того, Mujjo предлагает тонкие кошельковые версии своих футляров, позволяющие носить карты, банкноты и аналогичные предметы на задней стороне футляра. Чехлы, совместимые с iPhone 12‌ mini, ‌iPhone 12‌, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, начинаются с 44,90 долл. США, варьируются от 54,90 долл. США и доступны на веб-сайте Mujjo, который предлагает доставку по всему миру.