Портативный проектор удобно использовать в качестве домашнего кинотеатра, прямо на стене просматривая любимые сериалы и киноновинки. Разрешение 1280x720, есть поддержка Full HD 1920x1080. Через Wi-Fi легко можно транслировать экран своего смартфона, просматривая свои фото и видео из галереи.

Быстро подключается ко всем устройствам, есть поддержка русского языка. Гарантия - 1 год, на выбор предлагается три версии с различными техническими характеристиками. Кроме фильмов можно еще читать новости, слушать музыку и даже сыграть в некоторые игры.

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Цена $73.24 - 112.79

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Добротные беспроводные наушники JBL T500BT с 32‑миллиметровыми излучателями и комфортными амбушюрами, от которых уши не устают даже через несколько часов прослушивания. Устройство имеет складную конструкцию и не занимает много места в рюкзаке. Есть поддержка Siri и других голосовых ассистентов. Полного заряда хватает на целых 16 часов воспроизведения.

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Цена $30.12

Это настольная модель и для дома она отлично подходит и поместится даже на небольшой полочке. Выглядит светильник как некий овал, внутри которого находятся два примагниченных шарика. Они, кстати, выполняют функцию включателя и выключателя света: если вам нужно включить свет, вы просто подсоединяете шарики друг к другу, а если выключить - отсоединяете. На панели управления снизу можно регулировать свет и выбирать режим работы устройства. Оно может как создавать неплохое освещение вокруг себя, так и выступать в роли ночника. Заряжается светильник при помощи USB и продается в большом количестве расцветок.

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Цена $39.74 - 46.22

Простой замок для ящиков стола или шкафа, который открывается после считывания отпечатка пальца. Таким образом не придется подолгу вспоминать, где лежит ключ. Особенно актуально, когда нужно поставить замки на несколько ящиков: не нужно будет возиться с целой связкой ключей.

В память устройства можно сохранить до 10 отпечатков пальцев. Что же будет, если сядет аккумулятор? Тогда, чтобы открыть ящик, понадобится подключить к внешнему блоку питание по Micro USB, сгодится любой повер банк, если розетка далеко.

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Цена $12.98

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Этот аксессуар будет полезен каждому автомобилисту. В отзывах пишут, что это пусковое устройство запросто заводит автомобили даже с мощными моторами. Сам прибор выполнен в удобном и современном форм-факторе, можно заказать товар с ускоренной доставкой из Российской Федерации. Все технические спецификации этого прибора можно посмотреть у продавца на странице товара. Заказавших уже 2615 человек, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $49.99 - 54.99

Складной электросамокат, используется для передвижения и прогулок по городу. Работает от литий-ионного аккумулятора 36 вольт с емкостью на 6 ампер часов. На одном заряде батареи можно проехать до 20 км, развивает скорость до 30 км ч.

Удобный выдвижной телескопический руль, есть тормозная система, рама изготовлена из алюминиевого сплава и выдерживает до 120 кг нагрузки. Маневренные и простой в управлении. Посмотреть товар

Цена $212.94