IPhone и iPad от Apple уже довольно давно поддерживают игровые контроллеры, и их несколько на рынке, но новый контроллер Backbone One позиционируется как один из лучших новых контроллеров для использования с iPhone от Apple для мобильных игр. Backbone One подключается к боковым сторонам «iPhone» и предлагает стандартную компоновку контроллера с интерактивными джойстиками, d-pad, аналоговыми триггерами, кнопками действий и многим другим. Он разработан для всех iPhone от Apple и работает с любым «iPhone», на котором установлена iOS 13 или более поздняя версия. На одной стороне есть разъем Lightning, который подключается к порту Lightning на «iPhone» для подключения, поэтому Bluetooth не требуется, а задержка остается низкой. Backbone One имеет специальную кнопку для записи игрового процесса или создания снимков экрана, а игры можно записывать с разрешением до 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Кнопка приложения Backbone также запускается прямо в приложении Backbone, и есть разъем для наушников 3,5 мм для использования с гарнитурами. Поскольку он подключается через Lightning, зарядка не требуется. С помощью приложения Backbone One пользователи могут запускать игры и получать доступ к их записям, а также общаться с друзьями через социальные сети. Когда у кого-то, с кем вы дружите, также есть Backbone One, при запуске игры вы получаете push-уведомление, можете присоединиться к ней и общаться друг с другом. Любая игра, поддерживающая игровые контроллеры, совместима с Backbone One, включая игры Apple Arcade. Сегодня было опубликовано несколько обзоров Backbone One, и контроллер получил высокую оценку. Wired сказал, что контроллер имеет точную компоновку, которую вы найдете на контроллере консоли, и что он настолько «захватывающий и хорошо спроектирован», что легко забыть, что вы играете на телефоне. The Verge заявила, что Backbone «заставляет iPhone ощущаться как настоящая игровая платформа» и что функции приложения ощущаются как «игровой процесс, который каким-то образом превосходит Apple в стремлении реализовать свои собственные игровые амбиции». Backbone One стоит 99 долларов, и его необходимо приобретать через приложение Backbone. [Прямая ссылка]