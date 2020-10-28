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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: наушники Xiaomi, охлаждающая подставка и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
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Беспроводные наушники Xiaomi Air2 SE

Представляю Вашему вниманию классную и качественную гарнитуру Xiaomi Airdots Pro 2 SE. Они имеют мощный аккумулятор, которого хватает на 5 часов непрерывной работы, а с учетом зарядной станции - на все 20 часов. Наушники подключаются по технологии Bluetooth 5.0. Как по-мне, так эта гарнитура имеет самый удобный форм фактор. Стоимость наушников составляет 2432 рубля + бесплатная доставка из России.

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Цена $23.98 - 31.00

Охлаждающая подставка COOLCOLD для ноутбука

Когда после долгой работы на ноутбуке, вы чувствуете, что устройство начинает постепенно нагреваться, от этого он перестает функционировать в нужном режиме. Для охлаждения ноутбука вам предлагается вот такой кулер. В кулер встроены шесть вентиляторов, есть светодиодный дисплей. Вентиляторы совершают до 2600 оборотов в минуту. В кулере также есть два дополнительных USB-порта. Мощность его работы всего 4,5В.

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Цена $24.19 - 25.87

Модуль звукового выхода для небольших динамиков

Недорогой модуль для самоделок и различных проектов на платформе Arduino, представляет из себя плату с динамиком, диаметр которого ~ 18 мм.

Не очень громкий, но его легко заменить на похожий по размерам вариант от какого-нибудь старого мобильника. Диапазон рабочих температур: от -40 до +85 градусов, общий вес всего 5.5 г, а размеры - 2 x 4 см.

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Цена $1.30

Охлаждающий радиатор 

Устройство охлаждения, принимает на себя температуру до 200 градусов, отводит тепло от комплектующих настольных компьютеров и прочей электроники.

Есть жк экран с рабочим значением. Встроенный кулер рассеивает полученное тепло. Устанавливается на специальный крепеж под болты. Размер 77 на 40 мм.

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Цена $7.64 - 10.25

Прикроватная настольная лампа

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Очень оригинальная лампа в виде банана, которая украсит стол или станет хорошим и необычным подарком для друга. Выполнена лампа очень качественно, свет в меру яркий, что позволяет использовать ее в качестве источника дополнительного освещения. Да и в наших магазинах цена на такие дизайнерские светильники гораздо выше.

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Цена $54.75 - 70.97

Настольный календарь в скандинавском стиле

Это вечный календарь с необычным дизайном. Белая окружность – это месяца, а черная линейка – это дни. Белый магнитик расположен на черной линейке и показывает дни, а черная – месяца на белой окружности. Посмотрите на фото и сразу станет все понятно. В зависимости от для или месяца вам придется двигать только два шарика. НО есть проблема: календарь становится бесполезным, если один из шариков потеряется. На этот счет есть запасной, который расположен на окружности.

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Цена $20.01

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