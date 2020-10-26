Универсальный ключ для ремонта автомобиля, подойдет под гаечные и болтовые соединения от 7 до 19 мм. Хорошо справляется с закисшими гайками, а также с сорванными гранями. Ключ сделан из легированной хром-молибденовой стали, устойчивой к коррозии и ударным нагрузкам.

Вес инструмента составляет 0.3 кг, а габариты 196 x 35 x 15 мм. Многофункциональный и удобный. Станет основным инструментом в вашем авто и дома. Посмотреть товар

Цена 1 058,18 руб.

Мужская сумка из прочного полиуретана, портфель внутри из полиэстера, есть отделения для бумаг, телефона, денег и прочих предметов. Ее можно взять в дорогу, на деловую встречу. Для переноски есть плечевой ремешок, регулируется по длине. Размер 41 на 30 см.

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Цена $12.23 - 13.93

Портативный тестер батареек различного типа, используется для определения остаточного заряда сухого элемента. Есть жк дисплей для вывода значений.

Для расположения батареек есть проверочные контакты. Максимальное определение напряжения до 9 вольт. Изготовлен из абс пластика, удобный и практичный.

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Цена $3.40

Этот необычный светильник намного интереснее и функциональнее, чем аналогичные. Уровень яркости регулируется. Кроме основного света имеет красивую разноцветную подсветку, которая тоже настраивается. Благодаря оригинальному продуманному дизайну, внутрь не смогут попасть насекомые, так как нет отверстий. Есть возможность голосового управления и регулировки света через смартфон.

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Цена $94.83

Если ваш пылесос работает на аккумуляторах, то вам лучше всего купить дополнительные запасные сменные аккумуляторы. Каждый такой литий-ионный аккумулятор работает с мощностью в 21В. Такой аккумулятор может посоревноваться с оригинальным. Подойдет для небольших автомобильных и домашних пылесосов. В аккумуляторах встроена защита от перегрева и перенапряжения.

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Цена 2 139,10 - 2 160,28 руб.

Миниатюрное встраиваемое устройство, применяется где угодно; дома, на даче, в гараже, в общественных местах.Рабочая температура от -20 до +40 градусов, диапазоны срабатывания датчика 4-6 метров и ближе, угол-110 градусов. Рабочее напряжение: 100-240 В

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Цена $1.85

Трубки разных диаметров предназначены для изоляции электрических проводов в местах их соединения. Комплект состоит из 127 единиц диаметрами 30шт-2.0х40мм, 25шт-2.5х40мм, 20шт-3.5х40мм, 20шт-5.0х40мм, 16шт-7.0х40мм, 8шт-10.0х80мм, 8шт-13.0х80мм.

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Цена $1.73