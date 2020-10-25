Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: отвертка от Xiaomi, мини-принтер и другое
Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
Электрическая отвертка от Xiaomi
Высококачественный инженерный пластиковый материал, инновационный интеграционный дизайн, без винтов, красивый и надежный. Двухслойная краска, мягкая текстура, удобное сжатие, устойчивость к загрязнениям и коррозии. В комплекте 12 высококачественных стальных бит из легированной стали S2. Аккумулятор большой емкости 2000 мАч. Качественная сумка для хранения. Подойдет для разных случаев жизни.
Цена $37.63
Массажный пистолет
Этот пистолет подойдет для массажа мышц тела и шеи. Его можно использовать для похудения, а также тем, кто занимается тренировками. Он помогает снять мышечное напряжение, расслабить мышцы, снять боль.
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У данного устройства есть несколько насадок. Очень удобная вещь, которая поможет избежать лишних проблем с мышцами и поддержать хорошую физическую форму.
Подойдет как для женщин, так и для мужчин.
Цена $55.12 - 59.62
Струйный цветной портативный мини-принтер
Совсем крохотный цветной принтер, который позволяет печатать практически на любых поверхностях стойкие картинки. Некоторые печатают им даже на теле! Это очень удобно и может пригодится каждому человеку. Данный принтер может сделать любую вещь персонализированной и оригинальной. А самое главное, стоит он совсем недорого. При необходимости картридж с краской можно заменить.
Цена $31.94 - 152.88
ТВ-тюнер
Данный гаджет пригодится, чтобы в дороге посмотреть ТВ на планшете или смартфоне на Android. Устройство для этого должно поддерживать OTG. В комплекте с тюнером идут две небольшие антенны, качество изображения отличное.
Цена $20.93 - 25.27
Настенная картина для гостиной
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Настенный постер-репродукция шедевров Винсента Ван Гога необходим каждому ценителю прекрасного, и если Вы, как и я, относитесь к любителям постимпрессионизма, то не сможете спокойно пройти мимо возможности заказать знаменитую "Звездную ночь" и "Подсолнухи" в качестве украшения домашнего интерьера.
Печать выполнена на холсте очень качественно, краски и цвета достаточно яркие. Можно приобрести сразу несколько штук и организовать дома картинную галерею. Великолепно смотрится в гостиной и спальне. Размер постера варьируется от 30х40 см до 70х100 см, рама к нему подбирается отдельно.
Цена $2.87 - 20.15
Нож складной ЯКУТСКИЙ
Общая длина 275 мм. Длина клинка 125 мм. Длина рукояти 150 мм. Толщина клинка: 3,5 мм. Твердость стали: 59HRC. Тип замка LINER LOCK. Накладки на рукояти - из карельской березы.
Цена $69.85
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