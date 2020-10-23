Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: usb-хаб, портативная колонка и другое
Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя

[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3090 в продаже - смотри ЦЕНУ и каменты
2070 ASUS за копейки в Регарде
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf

Портативная колонка

Эта портативная колонка имеет крошечные размеры со встроенным устройством для подключения к смартфону, планшету, ноутбуку или ПК. Эта небольшая колонка усиливает звук воспроизводящегося видео или аудио, что вам не нужно будет подключать дополнительные внешние источники усиления звука. Колонка не искажает сам звук, наоборот, вы услышите свои любимые композиции с особой чистотой и качеством. Обычно такую колонку используют для улучшения качества голосовых записей.

Посмотреть товар

Цена $5.14

4-канальный усилитель звука

Корпус данного усилителя, как и полагается сделан из алюминия. С левой стороны расположены различные регулировки звука и разъемы для подключения тюльпанов. С правой стороны расположено подключение питания, два предохранителя по 25 ампер и подключение динамиков. Заявленная номинальная мощность составляет 100 ватт на каждый канал с сопротивлением 4 ома. Общий размер составляет 21.6 на 24 сантиметра. Напряжение: 13,8 В. 

реклама

Посмотреть товар

Цена $57.70 - 71.28

Точилка

Маленькая портативная точилка для ножей. Хорошо брать в походы, но можно использовать и на кухне для заточки кухонных ножей. Это, конечно, не профессиональный инструмент, но для большинства бытовых задач подойдёт хорошо. Изделие совмещает в себе две точилки из карбида вольфрама и керамики, а также точильный стержень с алмазным напылением.

Посмотреть товар

Цена $2.48

Прозрачный usb-хаб ORICO

анонсы и реклама
Корпус за 88 тр - смотри что за зверь
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
-30% на HDD Fujitsu в Регарде
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Представляю Вашему вниманию годный USB хаб от известного Китайского бренда Orico. Хаб имеет 4 порта USB3.0. Корпус - полностью прозрачный, выглядит очень классно. В наличии есть две модификации, отличающихся только длиной кабеля - 30 сантиметров или 1 метр. Стоимость хаба, с учетом доставки из России, составляет 555 рублей.

Посмотреть товар

Цена $4.78 - 11.48

Сумка-органайзер

Сумка с множеством отсеков для переноски/хранения гаджетов, проводов, инструментов и прочих принадлежностей.

Внутренние разграничители на липучках и могут быть изменены под ваши нужны. Сумка вместительная для своих относительно маленьких размеров. Мягкая и крепкая, внутренности не пострадают.

реклама

Можно разом поместить все свое рабочее барахло!

Посмотреть товар

Цена $5.81 - 8.58

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты электроника алиэкспресс распродажа гаджеты из китая гаджеты с aliexpress aliexpress распродажа гаджеты с алиэкспресс aliexpress для пк
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020
11
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
16
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
44
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
25
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
8
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
16
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
81
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
18

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 22
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 81
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 44
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стабильная прошивка MIUI 12 стала доступна для семи смартфонов Xiaomi
3
Недорогой игровой Ryzen 5 2600 сильно подешевел – цена мощного 6-ядерника упала на 60 долларов
60
Видеокарта, которую AMD уже показала публике – это Radeon RX 6800 XT
74
Radeon RX 6800 XT получит быстродействие GeForce RTX 3080 при цене в 500 долларов – VideoCardz
82
Цена Xiaomi Mi 10 упала на 33 000 рублей – уникальная камера 108 МП, мощный CPU, зарядка 50 Вт и NFС
2
Первые тесты RX 6800 XT в Fire Strike показывают производительность как у RTX 3080 по цене RTX 3070
63
Раскрываем скрытый потенциал Radeon RX 580 – лучшая видеокарта с барахолки против GTX 1660S от TG
24
Первые тесты GeForce RTX 3070 за 500$ доказали её преимущество перед RTX 2080 Ti за 1 200$
16
Хакер EMPRESS взломала антипиратскую защиту Red Dead Redemption 2
131
GeForce RTX 3060 сможет оснащаться 6 Гбайт памяти
122
Xiaomi POCO X3 NFC упал в цене на 75 долларов – Snapdragon 732G, 120-Гц дисплей IPS и стереодинамики
7
Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил стабильную версию MIUI 12 в Европе
+
AMD Ryzen 5 5600X занял первое место в Passmark, быстрее на 19% Intel i5-10600K и на 10% i9-10900K
72
NVIDIA готовит RTX 3070 Ti/SUPER с 7424 ядрами и 320-битной шиной для конкуренции с Radeon RX 6800
65
Radeon RX 6800 XT способен обойти GeForce RTX 3090 в 3DMark Fire Strike
118
Intel пояснила, в чём сила 14-нм техпроцесса
37
AMD полным ходом готовится к мероприятию, на котором представит видеокарты серии Radeon RX 6000
61
Intel столкнулась с уровнем конкуренции со стороны AMD, который ожидала
50
Intel решила рассказать о лидерстве своих будущих 10-нм и 7-нм продуктов
37
Быстрый Infinity-кеш для видеокарт AMD Radeon RX 6000 — появились новые предположения
21

Популярные статьи

Простая, быстрая и безопасная оптимизация Windows 10 за 10 минут в 2020 году
70
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Noctua, Nofan, Scythe. Часть 5
30
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020
11
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
16

Сейчас обсуждают

cide
22:48
1. в чом сила брат 2. брат дайот в харю со усей дури 3. ну чо, понял в чом сила ток при чом тут 14 нм я хз
Intel пояснила, в чём сила 14-нм техпроцесса
sumrack
22:46
что такое, интел тебя отпенетрировала по самые гланды что до сих пор забыть не можешь?)))
AMD Ryzen 5 5600X занял первое место в Passmark, быстрее на 19% Intel i5-10600K и на 10% i9-10900K
VRoman
22:46
Ты сглаживание забыл отключить в 4К
NVIDIA готовит RTX 3070 Ti/SUPER с 7424 ядрами и 320-битной шиной для конкуренции с Radeon RX 6800
smash526
22:45
можно пожалуйста пару примеров "тру классики раннего периода на разных компах" если первая Зельда вышла в 86ом году ?
Забавный сюжетный трейлер и 5 минут геймплея Immortals Fenyx Rising
VRoman
22:43
Ход ценой всегда воспринимается на "ура" среди покупателей. Может сделают ценник в 450 вместо 500.
NVIDIA готовит RTX 3070 Ti/SUPER с 7424 ядрами и 320-битной шиной для конкуренции с Radeon RX 6800
VRoman
22:41
Сначала должны закончится суфиксы Ти и Супер. Потом в ход пойдут забытые цифры 5 на конце. И только тогда можно будет ждать 4000ю серию.
NVIDIA готовит RTX 3070 Ti/SUPER с 7424 ядрами и 320-битной шиной для конкуренции с Radeon RX 6800
Sh1rk0
22:41
Догадывался, что это корпорация зла. Отличное доказательство этому - https://www.1tv.ru/news/issue/2020-10-22/21:00#9 Давненько хотел сменить поисковик с забугорного дерьма на наш родной, чего и сдела...
Google напомнила, что мнение креативного директора Stadia касательно стримеров не отражает мнение компании
kisulja
22:41
все верно сказал
NVIDIA готовит RTX 3070 Ti/SUPER с 7424 ядрами и 320-битной шиной для конкуренции с Radeon RX 6800
Александр Пономарев
22:39
это когда motion blur на нвидия работает а на радиках нет? бывает, че! (отключить то религия не позволяет
Radeon RX 6800 XT способен обойти GeForce RTX 3090 в 3DMark Fire Strike
Listoman
22:39
Что там у тебя размывается? Мб, надо тебе глазки полечить или начать отключать размытие в движении? Или ты не знаешь, что запись софтом может давать разницу в картинке даже через карты захвата, а боль...
Radeon RX 6800 XT способен обойти GeForce RTX 3090 в 3DMark Fire Strike
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем