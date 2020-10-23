Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: usb-хаб, портативная колонка и другое
Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
Портативная колонка
Эта портативная колонка имеет крошечные размеры со встроенным устройством для подключения к смартфону, планшету, ноутбуку или ПК. Эта небольшая колонка усиливает звук воспроизводящегося видео или аудио, что вам не нужно будет подключать дополнительные внешние источники усиления звука. Колонка не искажает сам звук, наоборот, вы услышите свои любимые композиции с особой чистотой и качеством. Обычно такую колонку используют для улучшения качества голосовых записей.
Цена $5.14
4-канальный усилитель звука
Корпус данного усилителя, как и полагается сделан из алюминия. С левой стороны расположены различные регулировки звука и разъемы для подключения тюльпанов. С правой стороны расположено подключение питания, два предохранителя по 25 ампер и подключение динамиков. Заявленная номинальная мощность составляет 100 ватт на каждый канал с сопротивлением 4 ома. Общий размер составляет 21.6 на 24 сантиметра. Напряжение: 13,8 В.
реклама
Цена $57.70 - 71.28
Точилка
Маленькая портативная точилка для ножей. Хорошо брать в походы, но можно использовать и на кухне для заточки кухонных ножей. Это, конечно, не профессиональный инструмент, но для большинства бытовых задач подойдёт хорошо. Изделие совмещает в себе две точилки из карбида вольфрама и керамики, а также точильный стержень с алмазным напылением.
Цена $2.48
Прозрачный usb-хаб ORICO
Представляю Вашему вниманию годный USB хаб от известного Китайского бренда Orico. Хаб имеет 4 порта USB3.0. Корпус - полностью прозрачный, выглядит очень классно. В наличии есть две модификации, отличающихся только длиной кабеля - 30 сантиметров или 1 метр. Стоимость хаба, с учетом доставки из России, составляет 555 рублей.
Цена $4.78 - 11.48
Сумка-органайзер
Сумка с множеством отсеков для переноски/хранения гаджетов, проводов, инструментов и прочих принадлежностей.
Внутренние разграничители на липучках и могут быть изменены под ваши нужны. Сумка вместительная для своих относительно маленьких размеров. Мягкая и крепкая, внутренности не пострадают.
реклама
Можно разом поместить все свое рабочее барахло!
Цена $5.81 - 8.58
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила