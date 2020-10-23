Эта портативная колонка имеет крошечные размеры со встроенным устройством для подключения к смартфону, планшету, ноутбуку или ПК. Эта небольшая колонка усиливает звук воспроизводящегося видео или аудио, что вам не нужно будет подключать дополнительные внешние источники усиления звука. Колонка не искажает сам звук, наоборот, вы услышите свои любимые композиции с особой чистотой и качеством. Обычно такую колонку используют для улучшения качества голосовых записей.

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Цена $5.14

Корпус данного усилителя, как и полагается сделан из алюминия. С левой стороны расположены различные регулировки звука и разъемы для подключения тюльпанов. С правой стороны расположено подключение питания, два предохранителя по 25 ампер и подключение динамиков. Заявленная номинальная мощность составляет 100 ватт на каждый канал с сопротивлением 4 ома. Общий размер составляет 21.6 на 24 сантиметра. Напряжение: 13,8 В.

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Цена $57.70 - 71.28

Маленькая портативная точилка для ножей. Хорошо брать в походы, но можно использовать и на кухне для заточки кухонных ножей. Это, конечно, не профессиональный инструмент, но для большинства бытовых задач подойдёт хорошо. Изделие совмещает в себе две точилки из карбида вольфрама и керамики, а также точильный стержень с алмазным напылением.

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Цена $2.48

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Представляю Вашему вниманию годный USB хаб от известного Китайского бренда Orico. Хаб имеет 4 порта USB3.0. Корпус - полностью прозрачный, выглядит очень классно. В наличии есть две модификации, отличающихся только длиной кабеля - 30 сантиметров или 1 метр. Стоимость хаба, с учетом доставки из России, составляет 555 рублей.

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Цена $4.78 - 11.48

Сумка с множеством отсеков для переноски/хранения гаджетов, проводов, инструментов и прочих принадлежностей.

Внутренние разграничители на липучках и могут быть изменены под ваши нужны. Сумка вместительная для своих относительно маленьких размеров. Мягкая и крепкая, внутренности не пострадают.

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Можно разом поместить все свое рабочее барахло!

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Цена $5.81 - 8.58