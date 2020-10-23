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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: часы-скелетон, ТВ-приставка и другое
Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя

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Часы-скелетон CIGA

Элегантные часы со скелетизированным циферблатом придадут вашему образу новое звучание.

Корпус крепкий, водонепроницаемый. Прозрачная задняя крышка с минеральным стеклом. Ремешок стальной. Данная модель выглядит очень стильно в современных реалиях. Часики будут отлично смотреться на руках успешного мужчины.

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Цена $123.40

Плавный пуск

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Дешевый модуль устанавливается в разрыв цепи питания в первую очередь болгарок. При включении происходит плавное увеличение напряжения и соответственно, постепенное увеличение оборотов инструмента. Максимальная мощность рассчитывается легко при помощи закона Ома 220 вольт х 12 ампер = 2,64 кВт. Компактные размеры устройства 22 х 36 х 13 мм позволяют встроить его в корпус инструмента. А еще можно встроить его в переноску и тогда можно будет подключать разный инструмент для плавного пуска.

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Цена $3.87

ТВ-приставка MECOOL

Качественно изготовленная ТВ-приставка от китайцев дает возможность превратить телевизор в "умное устройство", так как работает на операционной системе Андроид 10. Устройство имеет достаточно мощный процессор, который способен осуществлять процесс декодирования различных сигналов до 4К/60 фпс видео. Уникальное устройство, которое имеется возможность применять, как NAS. Многие покупатели, которые заказывали представленную модель приставки оставляют исключительно позитивные отзывы о работе, функциональности и качестве сборки.

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Цена $43.99 - 79.19

Xiaomi Mi WiFi Wi-Fi ретранслятор

Если у вас большая квартира или частный дом и в дальних комнатах, которые расположены далеко от Вай-Фая не ловит интернет, тогда у вас имеется отличная возможность очень быстро и при этом совсем недорого по стоимости исправить эту неприятную ситуацию. Для этого, известная компания производитель Xiaomi создала потрясающее устройство, которое можно недорого приобрести в Китае при помощи торговой площадки Алиэкспресс. Крутой усилитель сигнала может быть подключен к любому имеющемуся у вас USB-порту или к стандартной розетки. Устройство поддерживает уровень сигнала до 300 мбит/с. С учетом имеющихся отзывов, можно сказать, что устройство легко и быстро настраивается и обладает хорошим качеством изготовления, а также надежностью при работе.

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Цена $21.54

Умная розетка

Двойная штепсельная розетка с встроенным предохранителем питания на 16 ампер, суммарная мощность составляет 3680 ватт. Розетка оснащена беспроводным каналом для удаленного управления. Температура эксплуатации от -20 до 45 градусов. Изготовлена из абс пластика, для всех типов электроприборов.

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Цена $18.04

Будильник с пистолетом

Будильник для тех, кому утреннее просыпание даётся в большим трудом. Как правило это "совы", которые ложатся поздно и пробуждаются соответственно тоже. В будильнике есть два режима: для слабаков и профи. В первом вам нужно попасть в цель всего один раз, а во втором придётся сделать целую серию точных выстрелов. Мишень изначально находится в горизонтальном положении, а после срабатывания сигнала поднимается в вертикальное.

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Цена $16.23

Кожаный кошелек AETOO Head zero

Кожаный кошелек с кольцами для ключей, этот органайзер объединяет в себе все лучшие стороны двух аксессуаров - ключника и портмоне. Есть вместительные слоты под пластиковые карты, для водительского удостоверения, купюр. Застегивается на молнию, с боку под клепкой кармашек для монет. Размер 12 на 8 см.

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Цена $23.04

Тренажер для запястья

Гироскопический тренажёр используется для создания нагрузки на мышцы руки и суставов кисти. Во время тренировки также задействуются мышцы плеча и предплечья. Имеет небольшой размер поэтому его можно брать с собой и тренироваться в любом месте. Его удобно держать в руке, можно прикрепить к ремешку.

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Цена $13.88 - 15.88

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