Шикарное зарядное, как и бренд, которому я доверяю уже давно.

Это зарядное устройство с двумя разъемами USB, один из которых с поддержкой быстрой зарядки QC3.0. Разъёмы подсвечиваются. Адаптер оснащен системой защиты от коротких замыканий. Корпус прочный и огнестойкий, что немаловажно. Из важного: греется, но не очень сильно. Если заряжать 2 устройства, то не половинит напряжение. На каждый порт идёт своё.

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Цена $4.35 - 4.45

Лазерный гравёр. Небольшой станок, который позволяет оставлять надписи и картинки на любом покрытии. Например, на металле, коже, стекле, картоне и дереве. Можно придумать сотни вариантов использования такого станка. С его помощью можно сделать индивидуальную надпись на чехле, кошельке и так далее. Главное, что купить гравер можно за доступную цену.

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Цена $188.99 - 282.99

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Панель с тремя штепсельными розетками, удобная конструкция с поднимающимся козырьком. В устройстве 16 амперный предохранитель питания.

Подключается к переменному току, напряжения на контактах розеток 220 вольт. Корпус изготовлен из металла, крепится на саморезы, можно встроить в стену, стол и на любую поверхность. Размер изделия 264 на 118 мм.

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Цена $30.86

Милый, компактный прибор. Маленький на столе много места не займет. Цвета подсветки переключаются, подсветку можно выключить. Если в вашем регионе сухой климат, то нужно использовать увлажнители. Они положительно влияют на общее самочувствие и кожа становится не такой сухой. Для придания в доме особого аромата в воду можно добавить пару капель эфирного масла.

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Высота устройства 15 см, а диаметр 7,8 см. Рейтинг товара 4.8 звезды.

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Цена $9.45 - 11.06

Нехитрая подставка-маятник, которая работает от батареек 4 AA (не входят в комплект) или USB-кабеля который идет в комплекте. Выглядит крайне необычно, легко выполняет повседневные спортивные задачи. Интересная игрушка, не более того. Шатается из стороны в сторону.

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Цена $2.92 - 3.60

Перед Вами очень качественный коммутационный кабель от известного Китайского бренда Baseus. Это патч-корд шестой категории, что означает возможность его использования в гигабитных сетях. О данной модели пишут очень много положительных отзывов. В наличии есть 2 расцветки - черная и белая. Длина кабеля - на выбор - от 0,5 до 15 метров. Соответственно, стоимость варьируется от 284 до 1707 рублей.

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Цена $1.99 - 16.99

Универсальные крышки из силикона растягиваются до нужного размера, подходят к любой ёмкости и отлично держат форму, легко закрепляясь даже на гладкой посуде. Надёжные, жидкость не проливается, а фрукты и салаты дольше остаются свежими, не заветрятся.

Из плюсов можно отметить, что они предотвращают распространение запаха в холодильнике. Максимальный диаметр крышки 23,5 см, подойдёт даже для чаши мультиварки. Являются отличной альтернативой пищевой плёнке, сокращая её использование до минимума, и более экологичные. На выбор доступно 5 цветов. Настоящая находка для любителей порядка на кухне.

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Цена $4.29 - 4.79 / набор (6 шт.)