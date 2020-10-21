Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: игровая клавиатура, наручные часы и другое
Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
Мужские часы
Это мужские наручные спортивные часы NORTH EDGE. Они выглядят максимально круто и стильно. Ремешок - металлический, но в наличии есть варианты с цветными силиконовыми ремешками. Часы имеют циферблат с диаметром 47 миллиметров. Часы ударопрочные, не боятся воды. Из дополнительных функций имеются секундомер, подсветка стрелок, барометр компас и многое другое.
Цена $81.00 - 89.10
AULA F2088 игровая механическая клавиатура
Качественная игровая клавиатура, которая найдет свое место на любом столе и даже украсит его. Плавный ход клавиш и подсветка - атрибуты хорошей и качественной клавиатуры, которая будет удобна в использовании и хорошо подойдет для игр, набора текста или простого домашнего использования. А эстетичный внешний вид сделает ее хорошим подарком. Цена действительно приятная.
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Цена $34.77 - 39.47
Крючок для наушников
Самый большой минус проводных наушников - они постоянно запутываются между собой, а хочется положить их так, чтобы они не мешали и не занимали много нужного пространства, к тому же, распутывать каждый раз провод, чтобы послушать музыку - то еще удовольствие.
Чтобы больше не было неудобств с этим, мы заказали специальный крючок для наушников. На нём можно расположить и что-либо другое. Приклеивается с помощью наклейки, которая идёт в комплекте, так что не нужно ничего сверлить и оставлять дырки на стенах. Теперь рабочее место более упорядочено и лучше организовано.Посмотреть товар
Цена $1.49 - 3.33
IWELAI кухонные ножи
Крайне острый нож, которым удобно работать. Он легко режет любые продукты, долго не тупится и помогает приготовить самые сложные и вкусные блюда. Также нож достаточно стильный и будет отлично смотреться на вашей кухне. В наше время это просто необходимая вещь в каждом доме. Стоит совсем недорого, а высокое качество отмечают в отзывах.
Цена $6.85 - 54.90
Лапы для отработки ударов
Хороший бюджетный вариант для начинающих и профессиональных спортсменов. Для отработки ударов они точно подходят. Они хорошо фиксируются на руке, удар вы практически не чувствуете. Прошиты ровно от и до, конечно, есть небольшие торчащие ниточки, но они быстро убираются. Сразу можно выбрать понравившуюся расцветку.
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Цена $7.47 - 11.54
Футболка для фанатов ММА
Такую футболку поклонники Хабиба точно оценят. Футболка представлена в нескольких расцветках и с большой размерной сеткой. Футболка невероятно удобная, приятная к телу, к тому же не стесняет движения. При длительной носке не вытягивается, а при стирке не садится и не выцветает.
Цена $5.62 - 9.81
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