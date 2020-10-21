Это мужские наручные спортивные часы NORTH EDGE. Они выглядят максимально круто и стильно. Ремешок - металлический, но в наличии есть варианты с цветными силиконовыми ремешками. Часы имеют циферблат с диаметром 47 миллиметров. Часы ударопрочные, не боятся воды. Из дополнительных функций имеются секундомер, подсветка стрелок, барометр компас и многое другое.

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Цена $81.00 - 89.10

Качественная игровая клавиатура, которая найдет свое место на любом столе и даже украсит его. Плавный ход клавиш и подсветка - атрибуты хорошей и качественной клавиатуры, которая будет удобна в использовании и хорошо подойдет для игр, набора текста или простого домашнего использования. А эстетичный внешний вид сделает ее хорошим подарком. Цена действительно приятная.

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Цена $34.77 - 39.47

Самый большой минус проводных наушников - они постоянно запутываются между собой, а хочется положить их так, чтобы они не мешали и не занимали много нужного пространства, к тому же, распутывать каждый раз провод, чтобы послушать музыку - то еще удовольствие.

Чтобы больше не было неудобств с этим, мы заказали специальный крючок для наушников. На нём можно расположить и что-либо другое. Приклеивается с помощью наклейки, которая идёт в комплекте, так что не нужно ничего сверлить и оставлять дырки на стенах. Теперь рабочее место более упорядочено и лучше организовано. Посмотреть товар

Цена $1.49 - 3.33

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Крайне острый нож, которым удобно работать. Он легко режет любые продукты, долго не тупится и помогает приготовить самые сложные и вкусные блюда. Также нож достаточно стильный и будет отлично смотреться на вашей кухне. В наше время это просто необходимая вещь в каждом доме. Стоит совсем недорого, а высокое качество отмечают в отзывах.

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Цена $6.85 - 54.90

Хороший бюджетный вариант для начинающих и профессиональных спортсменов. Для отработки ударов они точно подходят. Они хорошо фиксируются на руке, удар вы практически не чувствуете. Прошиты ровно от и до, конечно, есть небольшие торчащие ниточки, но они быстро убираются. Сразу можно выбрать понравившуюся расцветку.

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Цена $7.47 - 11.54

Такую футболку поклонники Хабиба точно оценят. Футболка представлена в нескольких расцветках и с большой размерной сеткой. Футболка невероятно удобная, приятная к телу, к тому же не стесняет движения. При длительной носке не вытягивается, а при стирке не садится и не выцветает.

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Цена $5.62 - 9.81