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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: часы Casio, ip-камера и другое
Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя

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Универсальный подогрев сидений

я хочу показать вам аксессуар, который скоро станет актуальным, так как наступят холода - это подогрев сидений из углеродного волокна.

Да, в большинстве автомобилей эта функция уже присутствует, но как быть остальным? Именно поэтому такие вещи и пользуются спросом. Здесь хоть и мало заказов, но зато есть бесплатная доставка из России!

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Цена $27.26 - 29.58

Часы Casio

Кварцевые стильные мужские часы, мне очень нравится их дизайн и качество. Водостойкость WR 50. Часы, минуты, секунды, дата, день недели,12/24х часовой формат времени. Люминесцентные стрелки и метки. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Размеры корпуса 43,5 мм х 47 мм, толщина 10,4 мм, вес 66 грамм. Заводная головка с защитой. Минеральное стекло. Кожаный ремень.

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Цена $64.01

YI Home 1080p AI wifi ip-камера

Портативная камера с функцией обнаружения человека, имеет встроенный wifi приемник, слот для карты памяти sd с сохранением данных на носитель.

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Качество видеосвязи 1080р, широкий угол обзора и автономное питание. Устройство можно установить для наблюдения за домом, детьми, в заведениях. Управляется через мобильное приложение на смартфоне.

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Цена $24.99 - 34.49

Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi 20000 мАч 18 Вт

Перед Вами годный повербанк Xiaomi Redmi, емкостью на 20 000 мАч. Данный внешний аккумулятор предусматривает защиту от перегрева и короткого замыкания. Он поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Входные интерфейсы - MicroUSB и USB TypeC. В наличии доступно несколько вариантов. Есть даже на 10 000 мАч. В некоторых вариантах в комплекте идут силиконовые кейсы.

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Цена $14.05 - 22.87

Механические наручные часы

Наручные, в деревянном корпусе, сделаны из нержавеющей стали и древесины, диаметр циферблата 47 мм, удобный ремешок. Механизм заводится в ручную, в темноте стрелки и цифры подсвечиваются.

Часы защищены от влаги, отличный вариант для повседневного ношения. Можно подарить мужчине на определенный торжественный случай. Стильный дизайн.

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Цена $35.99

Автосигнализация диалоговая с автозапуском

Автомобильная сигнализация с функцией авто запуска, в комплект входят датчики шума, сенсоры движения, контроллер, антенна для приема сигнала и брелок с обратной связью.

Подключается в штатную проводку с напряжением 12 вольт. Есть автоматическая блокировка всех дверей, опция защиты от детей. Особенность в быстром отклике и надежности.

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Цена $46.47

Gurkha Hansotia складной тактический нож 

Довольно не дорогой нож для повседневных нужд, рукоять не толстая всего 13 мм, а значит не будет сильно выпирать из кармана, и займёт мало места в вашей сумке. Профиль клинка танто, спуски прямые высотой 2/3 клинка. На обухе насечка для упора большого пальца. Открывается нож при помощи шпенька, замок лайнер-лок. Клинок прошёл обработку Stonewash, благодаря этому не видно мелких царапин которые возникнут в процессе использования. Рукоять классическая, прямая рассчитана на среднюю руку. Клипса не переставляется, есть отверстие для темляка.

Полная длина: 235 мм. Длина клинка: 100 мм. Толщина клинка: 3,0 мм. Материал клинка: 8Cr13MoV. Поверхность клинка: Stonewash. Твердость стали: 58HRC. Материал рукояти: углеродное волокно. Толщина рукояти 13 мм Вес 112г. 

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Цена $19.99 - 24.99

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