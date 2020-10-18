Это недорогой роутер Wi-Fi роутер, который поддерживает работу с 4G интернетом. Роутер обеспечивает скорость беспроводной передачи данных до 300 Мбит/с. К интернет-соединению можно подключить до 32 пользователей WiFi. Маршрутизатор отлично подходит для больших помещений и зданий площадью до 300 квадратных метров. Рациональное решение для организации беспроводной высокоскоростной в небольшом офисе, кафе или торговой точке. Роутер обеспечивает стабильное подключение с любого компьютера или мобильного гаджета.

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Цена $39.99 - 55.99

Крутой ящик для системного блока. Как вы уже поняли, он устанавливается вместо привода CD/DVD. Да, диски сейчас уже не в моде, все читают и записывают информацию на флешки и карточки памяти, а самые продвинутые хранят её в облаке, т.е. в интернете.

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В ящик можно положить всякую мелочь, которая может понадобиться вам во время работы. Те же флешки, карточки, зарядные устройства и т.д. и тому подобное. Ящик выдвигается методом нажатия на переднюю панель. Было бы здорово, если бы производитель сделал подсветку внутри, но её нет, к сожалению.

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Цена $12.86

Эта веб-камера пригодится тем, кто занимается видео- и фото-съемкой. Также камера поможет тем, чья работа заключается в общении онлайн, например, общаясь по скайпу или фейстайму. Камера устанавливается на ноутбук или на отдельный штатив. Разрешение камеры составляет 1080 пикселей. В этот девайс встроен шумоподавитель, то есть, лишние шумы он будет фильтровать. Такая камера совместима практически со всеми операционными системами. Отрегулировав положение камеры, вы сможете установить ее в нужном для вас направлении.

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Цена $46.78

Он выполнен в ретро стиле и имеет несколько приятных расцветок. Огромным преимуществом является то, что он способен не только поддерживать заряд телефона, но и согревать руки в минусовые температуры. Устройство оснащено LED‑экраном и двумя кнопками: при нажатии на левую - отображается процент заряда, правая же активирует режим обогрева. Максимальная температура составляет 52 градуса. По желанию, у продавца можно выбрать комплектацию, которая, помимо самого повербанка, включает в себя необычный usb-кабель и чупа-чупс.

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Цена $18.70 - 21.75

Обычные часы уже не так практичны как современные и многофункциональные смарт-часы, рекомендую их заказать, если у Вас ещё нет таких. Водонепроницаемые, удобны при взаимодействии со смартфоном. Работают с устройствами на базе Android и iOS. Показывают пульс в режиме реального времени 24 ч - во время занятий спортом, и во время отдыха.

Отображают пройденное расстояние в километрах, подсчитывают количество шагов и затраченных калорий. Отличный HD-экран и корпус из цинкового сплава. Мониторинг сна, оповещение о сообщениях. Понравилось, что можно сделать фото с телефона просто встряхнув часы.

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Цена $23.99 - 24.99

Набор для монтажа и протяжки кабельных линий, а также различных коммуникаций и проводки. В комплекте обжимной инструмент, тут и клещи для разрезания, перекусывания и снятия изоляции. С этими инструментами вы легко обожмете жилу провода под коннектор. Сделаны из углеродистой стали, ручки из диэлектрического пластика.

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Цена $10.27 - 30.84

Хорошая находка для рыбаков, а особенно для тех, кто рыбачит спиннингом. Данная сумка не только удобная, но и имеет привлекательный внешний вид. У нее прочный верхний материал, а также он водонепроницаемый, так что во время влажной погоды или дождя все содержимое в сумке будет полностью сухим. У сумки множество различных отделений, благодаря которым в сумку войдет все без проблем. Посмотреть товар

Цена $17.11