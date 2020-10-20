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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: Micro SD адаптер Wi-Fi, сетевой хаб и другое
Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя

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Беспроводной Micro SD адаптер Wi-Fi

Wi-Fi-адаптер ez sh＠re дает возможность подключать совместимую камеру с разъемом для карт памяти к Wi-Fi-сети дома или студии. Это устройство также позволяет напрямую подключаться к смартфонам или планшетам. Адаптер весит всего 2 грамма, так что вы и не вспомните о нем, пока он вам не понадобится.

Очень удобная, экономящая время, штучка.

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Цена $19.00 - 25.00

Глобальная версия Nubia Alpha смарт-телефон 

С первого взгляда может показаться, что это какие-то продвинутые смарт-часы, но так как этот браслет позволяет совершать звонки, то это уже смартфон. Впечатляет длинный изогнутый дугой дисплей с диагональю 4 дюйма. Разрешение экрана 960 x 192 пикселя.

Производит девайс давно известный китайский бренд ZTE. Корпус сделан из нержавеющей стали. Все привычные функции умных часов, типа мониторинга сна и физической активности, тут тоже присутствуют. Основной минус - "из коробки" в часах нет возможности выбрать русский язык, весь интерфейс на английском.

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Цена $239.14

Массажер для ног

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Крутой массажёр для ног. Такие можно увидеть в массажных салонах или в торговых центрах. Он помогает расслабиться и отдохнуть после рабочего дня. Десятки режимов работы помогут быстро восстановить ступни и снять напряжение с ног. По традиции, такой массажёр именно на АлиЭкспресс стоит совсем недорого. А положительные отзывы говорят о том, что устройство работает стабильно и сделано действительно качественно.

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Цена $76.97 - 128.25

Штепсельная вилка европейского стандарта 16A

Сетевой хаб предназначен для скрытого монтажа в пол, стол, тумбу или куда-нибудь еще. Можно устанавливать в горизонтальном и вертикальном положении.

Питание от сети 220 вольт, есть встроенный предохранитель питания на 16 ампер. Есть 2 usb разъема. Длинна провода до 2 метров. Удобный и надежный.

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Цена $20.90 - 28.89

Мужской рюкзак Mark Ryden

Перед Вами мужской городской рюкзак Mark Ryden. Он имеет защиту от кражи, в виде специального механического замка, на котором нужно вводить код. Также, в рюкзаке присутствует USB порт для зарядки гаджетов. Сам по себе - рюкзак квадратный, выглядит стильно. Примерный объем 20-35 литров. В него легко поместится ноутбук с диагональю 15,6 дюймов. На выбор есть 2 цвета. Стоимость рюкзака составляет 4330 рублей + бесплатная доставка из России.

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Цена $53.99

Подсветка салона авто

Комплект светодиодной ленты для освещения салона авто, декора дома и интерьера комнаты. Работает от преобразователя напряжения с 220 на 12 вольт. RGB лента клеится на двустороннюю клейкую основу. Длинна отрезка 30 см. Есть 6 разных цветов которые можно переключать на пульте.

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Цена $8.79 / набор (4 шт.)

Ягур - держатель для телефона

Вот такая прищепка которая крепко держит ваш телефон. Есть чёрный и золотой вариант. Принцип тут прост, есть несколько ступеней на которые можно отрегулировать свой телефон вернее выставить нужный угол.

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Цена $6.30 - 6.54

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