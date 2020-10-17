Новая версия продвинутых ушей получила добротный дизайн, они стали более компактными и стильными, теперь зарядка за один раз держится 3-4 часа кейса хватает на зарядки 4-5. Уши имеют последнюю версию блютус, подключаются быстро.

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Цена $33.47

А это беспроводные наушники SANLEPUS B1. Эта гарнитура позиционируется, как спортивная. На самом деле, она имеет надежные заушные крепления, благодаря которым наушники не выскочат из ушей во время бега. Одного заряда наушников хватает на 9 часов прослушивания музыки. Самое интересное то, что наушники отлично поддерживают функцию "Привет Siri" на айфонах. В наличии 2 варианта - с дисплеем или без него. Стоимость полноценной версии составляет 2180 рублей + бесплатная доставка из России.

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Цена $23.99 - 26.99

Каждый из нас проводит долгое время за компьютером, поэтому рабочее место должно быть не только комфортным, но и приятным для глаз. Лучший способ сделать его красивым - приобрести несколько светящихся кулеров. Вместе с ними в комплекте идет пульт, которым можно регулировать яркость, цвет подсветки и скорость, с которой она меняется.

Сами вентиляторы большие и эффективные - 120 мм, отлично охлаждают системный блок и уберегают его от перегрева. Подключить одновременно можно до 10 вентиляторов. Смотрятся очень эффектно и наверняка понравятся окружающим.

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Цена $7.92 - 41.52

Это мини пылесос, который предназначен для уборки рабочего места. Я думаю вы, как и я любите перекусить за компьютером. После данного приятного процесса различные крошки и кусочки еды попадают в клавиатуру и на стол. Вот именно для такого мусора и предназначен этот пылесос.

Питается он от обычного usb разъема. Мощности пылесоса достаточно для того, чтобы высосать весь мусор между кнопок. Отсек для мусора легко снимается и также легко одевается обратно. Очень удобный пылесос который будет помогать вам поддерживать ваше рабочее место в чистоте.

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Цена $1.09 - 2.65

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Телевизор с диагональю 14 дюймов, на тыльной стороне которого расположена ножка, так что разместить его можно практически где угодно. Оснащен 2 стереодинамиками; пульт ДУ, провод питания, "тюльпаны" и выносная антенна в комплекте.

Чаще всего подобные телевизоры ставят на кухне, или в кабине грузовика, чтобы в большей степени слушать, нежели смотреть. Телек умеет читать аудио- и видеофайлы с жестких дисков по USB, поддерживает подключение игровых приставок через HDMI.

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Цена $107.19