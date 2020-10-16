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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смарт-часы, док-станция и другое

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Креативный календарь

3D набор деревянных пазлов. Все что вам нужно, это время и терпение, сложите их по одному, следуя инструкции, вы будете наслаждаться каждым этапом создания этого удивительного календаря. Отличный подарок для любителей пазлов, чтобы насладиться творческим процессом. Посылка включает в себя все, что вам нужно, чтобы сделать эту удивительную модель.

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Цена $6.34

SENBONO 2020 водонепроницаемые умные часы

Водонепроницаемые часы с функцией сбора биометрических данных владельца, есть встроенная программа фитнес тренировок с подсчетом шагов и сожженных во время упражнений калорий.

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Кроме того девайс имеет внутреннюю память в 128 мб, 24 часовой режим, уведомления с телефона. Емкость батареи 350 ма.ч, спортивный дизайн и удобный силиконовый ремешок с регулировкой по руке.

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Цена $25.99 - 29.99

Силиконовый браслет для xiaomi mi band 

Сяоми изготавливает серии фитнес-браслетов невероятно популярных во всем мире. Это устройство оснащается съемным ремешком, который можно поменять при порче или для изменения стиля часов. Предлагаемый браслет создан из долговечного качественного силикона, что позволяет говорить о действительно длительном сроке службы. При этом цена браслета копеечная для продукции, которая имеет отличные эксплуатационные параметры.

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Цена $0.28 - 0.71

Планшетный ПК 10,1 дюймов

Восьмиядерный планшет с диагональю экрана 10,1 дюйма является одним из лучших в своей ценовой категории. Тонкий металлический корпус, удобно держать в руке, большой дисплей, емкость батареи 5000 мАч, заряд держит долго, в работе шустрый, не зависает и не глючит.

В настройках нужно выбрать русский язык. ОС Android 9, хороший звук и яркая цветопередача. Отличное соотношение цены и качества. В комплекте идет чехол и уже наклеенная на экран защитная пленка.

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Цена $94.44 - 109.44

Blueendless док-станция дубликатор

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Данный девайс имеет алюминиевый корпус и чем-то смахивает на тостер. Выполняет он в основном 2 функции: подключение HDD к ПК и копирование содержимого жестких дисков. Во втором случае компьютер не понадобится, док-станция все скопирует самостоятельно.

Эта функция будет весьма кстати, если нужно быстро сделать резервную копию данных перед полной переустановкой операционной системы. Или когда в организацию приходят несколько десятков идентичных ПК: достаточно настроить всё на одном диске, а потом только копировать данные нажатием одной кнопки.

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Цена $18.80 - 27.65

Xiaomi VIOMI ручной беспроводной пылесос

Беспроводной пылесос для сухой уборки по различным поверхностям, мощность прибора 450 ватт, есть насадка щетка с мелкой мембраной позволяющей собирать мелкие частички. Пыль собирается в специальный очищаемый контейнер емкостью 0,5 литров, принцип работы циклонный.

Длинна трубки дает возможность собирать сор в дальних углах и труднодоступном положении. Сила всасывания прибора 23 000 па, время работы батареи 60 мин.

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Цена $186.06 - 226.69

SHGO-невидимый скрытый замок

Это скрытый RFID замок. Он представляет собой бесконтактное считывающее устройство. Открывается при помощи специального смарт ключа (такие обычно устанавливают в подъездах). Такой замок подойдет для домашнего шкафа или комода, когда Вы не хотите, чтобы в Ваш ящик проник кто-то посторонний. Стоимость комплекта составляет 749 рублей.

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Цена $8.61 - 9.36

Цифровой анемометр

Этот цифровой прибор измеряет скорость, температуру и интенсивность ветра. На этом приборе есть цифровой дисплей со светодиодной подсветкой. Он измеряет скорость ветра в диапазоне 0,3-30м/с. С таким устройством вы всегда сможете подготовиться к сильному ветру и даже урагану. Этот девайс можно брать с собой на природу для измерения состояния ветра во время запуска квадрокоптера, использования спортивного лука, а также серфинга на море.

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Цена $19.69

Комплект охранной сигнализации

Система охранная состоит из контроллера управления с wifi сигналом, беспроводными датчиками движения и звука, которые можно разместить дома, на улице.

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Подойдет для охраны больших площадей. Есть также камеры видеонаблюдения с инфракрасным портом для съемки в темное время суток. Сохранение данных происходит на внешний накопитель, питание от встроенной батареи.

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Цена $41.99 - 173.99

Водонепроницаемые чехлы для обуви

Сезон дождей уже рядом, поэтому многие решили запастись чехлами, а-ля бахилами. Очень даже неплохая идея, особенно для детей, но не только. Цвет можно подобрать практически под любую обувь.

Что мне нравится, так это то, что они не особо бросаются в глаза. Так что при желании, в мокрую или слишком грязную погоду, можно их надеть, а придя на работу снять. Конечно в идеале иметь несколько пар, но при таком раскладе, обувь точно прослужит дольше.

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Цена $3.24 - 8.20

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