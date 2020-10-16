Повербанк отличный, держит 3А /5в, быстрая зарядка есть и работает, да и сам заряжается. При зарядке 5в/2.4А взял почти 10000. Отдал 7300мА при нагрузке 1.3А. Единственное, что в нём нет, это заряда малым током, то есть браслеты/часы/наушники с малым потреблением не зарядите до конца, он отключиться раньше. Но эта функция и не заявлена. У кого не работает QC используйте другой кабель для зарядки. К сожалению уже стало нормой, что комплектные шнурки идут не с полной распайкой проводов.

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Цена $10.45 - 12.06

Представляю Вашему вниманию достойный ноутбук от известного Китайского бренда Xiaomi. Это Redmibook 16. Он построен на базе процессора AMD Ryzen 5 4500U. По объему ОЗУ есть 2 варианта - на 8 или 16 гигабайт DDR4 памяти. Объем SSD - 512 гигабайт. Графика - интегрированная. Экран - 16,1 дюйма, IPS матрица, FullHD разрешение. Стоимость 8-гигабайтной версии составляет 53 277 рублей.

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Цена $684.13 - 831.28

Квадрокоптер с дистанционным управлением от контроллера, используется для полетов и съемки видео и фото материала. Максимальное расстояние удаления до 2 км, время полета составляет 25 мин.

Работает на бесщетоных двигателях. Угол обзора камеры 120 градусов, качество изображения 4К. Работает на автономно на батареи питания в 3500 ма.ч.

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Цена $123.14 - 208.07

Классная удобная штука 2-в-1. Это термос с функциями электрочайника. Емкость 0,4 литра, мощность нагревателя 300 Вт. Пользоваться просто: налил воду, включил в розетку, через 4 минуты готов кипяток. Можно добавить кофе или заварить чай и дальше пользоваться устройством как термосом. Устройство достаточно “свежее” и интересное.

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Цена $19.14

Ремешок сделан из силикона или чего-то похожего. В темноте светится не плохо, но нужно какое-то время держать на свету. Принт не стирается. Вещь не очень нужная, но со своей задачей справляется, особенно при поиске ключей в темноте.

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Цена $1.03

Качественный и удобный проектор скорости на лобовое стекло для автомобиля. Данное устройство устанавливается на переднюю панель, оно отображает самые необходимые параметры для автомобилистов. Как правило, основное предназначение этого устройства - отображение актуальная скорости. Проекция позволит эффективнее наблюдать за скоростью, не отвлекаясь от вождения. Размеры прибора: 80*45*13 миллиметров. В комплекте идет все необходимое для установки. Проектор был куплен почти 550 раз, есть положительные отзывы.

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Цена $14.58

Антибликовые очки для ночной езды будут размывать свет от фар, чтобы они не били по глазам. Имеется поляризация. Если выбрать вариацию с желтыми линзами, то видимость в плохую погоду также улучшится. В комплекте идут кейс, мешочек и тряпка для протирания. В магазине есть большое количество цветовых исполнений линз под самые разные задачи. Материал оправы: алюминий. Материал линз: поликарбонат. Ширина: 71 миллиметр. Очки заказали 44 раза, отрицательные отзывы отсутствуют.

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Цена $28.45 - 33.20

Подобные шабры на рынке уже много лет и до сих пор пользуются популярностью, так как это действительно удобно! С таким устройством мытье полов перестанет быть нелюбимым делом, так как скорость мытья увеличивается в разы, а тряпку не нужно все время мыть и пачкать руки. К тому же такая шабра не занимает много место, эстетично выглядит и действительно помогает.

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Цена $17.91 - 27.49