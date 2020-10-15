Довольно интересная вещь, которая послужит не только для личного пользования, но и подойдет для необычного подарка. Комплект состоит из самой шкатулки и этой капсулы, данная капсула - это сейф, в котором можно хранить ценные бумаги, какие-то вещи или же деньги, код выставляете сами. Стиль необычный и очень привлекательный. Капсула увесистая, код точно никто не разгадает. Посмотреть товар

Цена $16.98 - 35.33

Муляж камеры выглядит как настоящая, не защитит на 100%, но воров спугнуть может. Прикрепить можно в доме или на улице, для этого прилагаются винты. Работает от двух мизинчиковых батареек, которые вставляются в специальное отверстие снизу. После того как вставите батарейки, загорается мигающий красный огонек.

Если вы уходите или уезжаете ненадолго, то смело можете оставлять свое жилье, но если едете в отпуск, то рисковать не стоит, лучше установить настоящую, хотя это требует больших затрат.

реклама

Посмотреть товар

Цена $4.87

Если вы беспокоитесь за свое имущество, то следующий товар как раз для вас. Это крутая камера видеонаблюдения, которая способна поворачиваться на 360 градусов.

Качество видеосъемки на высоте, как в дневное время суток, так и ночью.

Самое интересное в данной камере то, что вы можете управлять ею дистанционно. Для этого имеется специальное приложение для смартфона, через которое вы можете не только просматривать видео, но и управлять ею.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Подключается камеры к домашней сети вай фай и вы в любой точке мира можете в реальном времени посмотреть , что происходит у вас дома.

Посмотреть товар

Цена $32.56 - 47.92

Перед Вами портативное радио Radiwow R108 FM. Частотный диапазон для России - 64 - 108 МГц. Приемник может работать от встроенного аккумулятора BL-5C. Имеется USB порт для зарядки. Размеры девайса 12 x 7 x 3 сантиметров. Характеристики динамика - 5 Вт/4 Ом. Стоимость радио приемника составляет 3297 рублей + бесплатная доставка из России.

Посмотреть товар

реклама

Цена $43.16

Всё описание на русском языке, инструкция, гарантийный талон, комплектация включает и силиконовую смазку с рекомендациями и даже батарейку в пульт. На странице продавца и сети есть масса роликов как снимается разблокировка скорости дорожки. Адаптация к дорожке не потребовалась, в среднем 5 минут на привыкание к ходьбе на 3 км/ч, затем блокировка была снята до 6 км/ч. Все режимы (автоматический/ручной/сон) работают без вопросов. Приложение даже не ставил, т.к. не требуется, на дорожке вся информация (кроме калорий) отображается.

Посмотреть товар

Цена $524.92

Паяльно сварочный инструмент, выполнен из сплава температурной прочной стали, выдерживает до 1300 градусов, время работы до 25 минут. Диаметр сопла 10 мм, подает струю горящего газа, а специальный кран регулирует скорость. Используется для слесарных работ, ремонта и монтажа. Изделие навинчивается на резьбовое соединение.

Посмотреть товар

Цена $11.99

Мытье окон – это целый процесс, который может отнять у вас много времени и сил. Вот для такого процесса продавец с сайта Алиэкспресс предлагает вам приобрести робот, который создан для стеклянных поверхностей. Работает он на дистанционном управлении при помощи специального пульта, который в свою очередь регулирует мощность, скорость и интенсивность. Во время чистки окон этот робот может двигаться в любом направлении. Работает он без проводов, а заряжается он от сети.

Посмотреть товар

Цена $98.40 - 114.80

Материал лезвия: дамасская сталь. Материал ручки: массив красного сандалового дерева. Полная длина: 18,5 см. Длина лезвия: 8,5 см. Твердость: 58-60HRC

Посмотреть товар

Цена $22.46

С легкостью держит вес в один пуд и может использоваться в качестве крепления.

Да, стоит вам сказать, что именно такие магниты используют часто люди в мошеннических целях, чтобы тормозить различные приборы учета. Я, конечно, ни на что не намекаю. Много отзывов и заказов. Интересный товар, стоит присмотреться.

реклама





Посмотреть товар

Цена $6.96 - 45.57