Внешний вид серии CASIO A168W основан на стиле ретро. Ремешок из нержавеющей стали с серебристым корпусом, который имеет классический стиль ретро. Вся серия имеет много функций, таких как водонепроницаемость, хронограф 1/100 секунды, будильник, светодиодная подсветка, автоматический календарь, Переключение Системы 12/24 и так далее.

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Цена $37.24 - 41.04

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Автомобильный аксессуар для аудио прослушивания и зарядки мобильных устройств, используется для подключения в разъем прикуривателя на 12 вольт.

Есть кнопки для управления, может принимать звонки по беспроводной связи. Использует два порта usb для всех типов устройств. Удобный и практичный прибор.

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Цена $15.29

Эта подставка поможет забыть о выключении ноутбука из-за перегрева и значительно ускорит его работу. Можно использовать для планшета и чтения журнала. Легко раздвигается на требуемую ширину в зависимости от диагонали и размера устройства.

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Ножки подставки могут быть в трех положениях, высота регулируется. Противоскользящая поверхность и по два отгибающихся "пальчика" с каждой стороны уберегают ноут от скольжения, и он не будет шататься от любого прикосновения. Легко складывается, компактная, подходит для поездок и выглядит стильно.

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Цена $9.07 - 9.52

Это большой настольный коврик для мыши. Можно использовать и для других целей. Коврик выполнен из искусственной кожи и не пропускает влагу. Нет запаха, царапин и дефектов. Разве что после покупки придется разглаживать. Для мыши подходит идеально. Без пафосных рисунков и блестящих страз.

Размеры: 60*30 см/80*40 см

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Цена $8.23 - 10.75

Это специальный корпус, предназначенный для создания своего повербанка из аккумуляторных батареек. Для того, чтобы получилось устройство, необходимо будет купить 4 аккумулятора 18650. Из выходных интерфейсов тут имеются 2 USB порта - один на 1А, а второй на 2, а также 1 microUSB для зарядки. Также, на корпусе располагается ЖК дисплей, на котором отображается заряд каждого из аккумуляторов.

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Цена $5.23 - 7.06

Водонепроницаемая велосипедная сумка-чехол для смартфона облегчит дальние поездки в пасмурную погоду и убережет деньги, телефон, документы от внезапного шторма и намокания. Легко и просто крепится к раме. Достаточно вместительная.

Прозрачный экран с чувствительным сенсором позволяет комфортно смотреть маршрут в навигаторе на экране смартфона прямо во время движения. На выбор доступно четыре различных модели. Подходит для телефонов с диагональю 4,0-6,2 дюйма. Есть отверстие для проводных наушников. Изготовлена из особо прочного материала.

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Цена $8.39 - 15.59

Стильные автоматические женские зонты ярких оригинальных оттенков. Небольшой по размеру и легко поместится в вашей сумочке. У продавца зонты разных расцветок и вы легко сможете подобрать к вашей сумке или куртке. Удобный прочный чехол, спицы крепкие, не выгнутся и не сломаются от ветра. На зонт очень хорошая скидка.

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Цена $18.74

Уже скоро наступит зимний период, нужно будет позаботиться о различных соответствующих аксессуарах для автомобиля. Данный набор из ста шипов будет актуальным для многих автомобилистов этой зимой. Перед установкой шипов, нужно на все обезжирить, а затем использовать специальный клей для резины. Данный набор был продан уже больше 605 раз, большая часть отзывов – положительная.

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Цена $10.40 / набор (100 шт.)

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Сумка для спортивных тренировок, имеет несколько дополнительных карманов для обуви, перчаток, можно положить форму и спорт инвентарь. Отделения емкие, с замками на молниях.

Размер изделия 52 на 26 см, сделана из искусственной кожи, для удобной переноски есть плечевой регулируемый ремень, можно брать с собой на отдых или в поездки.

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Цена $35.09