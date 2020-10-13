Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Bluetooth динамик TG, Micro SD кард-ридер и другое
Адаптер с PCI-Express в M2 для SSD
Адаптер, который позволит увеличить скорость Вашего SSD накопителя. Однако работает эта штука со своими нюансами, которые стоит знать. В общем, рекомендую, либо тем кто уже знает, что это такое, либо предварительно ознакомиться с информацией на тематических форумах. Цена заметно ниже, по сравнению с магазинами РФ.
Цена $3.83
Micro SD кард-ридер
Миниатюрный кардридер от небезызвестного производителя Kingston. Штучка очень маленькая, поэтому можно сунуть под чехол смартфона и носить всегда с собой. Работает только с одним типом карт Micro SD. Как раз такие используются в телефонах.
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Очень большие объёмы через него лучше, конечно, не гонять, так как может сильно нагреваться. Скинуть фоточки, музыку, несколько видеороликов без проблем. Трёшку не поддерживает, только USB второй версии. В комплект кладут силиконовый чехольчик.
Цена $2.99 - 4.99
Зашифрованный флеш-накопитель с отпечатком пальца
Если же вы переживаете за безопасность своих данных или же просто не хотите чтобы кто-то посмотрел их без вашего ведома, то стоит обратить внимание на флешку с шифрованием отпечатков пальцев. Таким образом, доступ к содержимому флешки сможет получить только сам владелец. Флешка сделана из металла. Она оснащена специальным индикатором, информирующим пользователя о работе устройства. Флешка поддерживает интерфейс USB 3.0, который отличается от предыдущей версии наивысшей скоростью записи и чтения. Продавец предлагает объёмы памяти от 16 Гб до 128 Гб. Благодаря специальному кольцу флешку можно носить с собой в качестве брелка.
Цена $27.29 - 50.76
Ночной светильник Baseus
Ночник с функцией будильника, обустроен громким динамиком, есть беспроводной канал bluetooth, яркая подсветка цифр на дисплеем. Его отличает компактность, автономная работа до 40 часов, качественный звук, возможность прослушивать радио, разговаривать по телефону, используя удаленный канал.
Цена $24.99
Bluetooth динамик TG
А это один из самых популярных на Алиэкспресс портативных динамиков - Bluetooth колонка T&G. Номинальная мощность - 10 Вт (по 5 на каждый канал). Динамик работает от встроенного аккумулятора на 1200 мАч. Имеется класс водонепроницаемости - IPX6. Размер колонки - 75х75х161,6 миллиметров. На выбор представлено 7 расцветок. Стоимость колонки составляет 1383 рубля + бесплатная доставка из Российской Федерации.
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Цена $17.49
УФ-светильник
Эта ультрафиолетовая лампа уничтожает бактерии, вирусы и грибки, а также УФ- излучение помогает получить витамин D, так необходимый детям и взрослым. В течении всего 15 минут она очистит воздух в помещении, удалит запахи и частицы пили. Управляется при помощи пульта. Больше о товаре вы можете узнать перейдя по ссылке.
Цена $26.51 - 26.79
Переключатель скоростей SHIMANO ACERA
Для каждого спортивного, горного или скоростного велосипеда переключатель скоростей является важной деталью и просто главным атрибутом для работы. Но к сожалению производители часто грешат на качестве мелких деталей в переключателе и их нужно периодически меня дабы избежать неожиданной поломки. Поэтому я нашел для вас удобный задний переключатель, который уступает магазинным образцам в цене, но не в качестве!
Цена $4.98 - 11.27
Мужской кошелек ручной работы из натуральной кожи
Очень стильный кошелек из кожи, который подарит богатство и стиль любому образу. Данная модель при своей низкой цене вмешает в себя достаточно много: помимо купюр, сюда влезут карты, монеты, визитки, пропуски и так далее. Есть даже отдел на молнии, что очень удобно. За такие деньги – отличный вариант себе или в подарок. Такой кошелек прослужит долго и будет полезен практически каждому человеку.
Цена $19.99
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