Адаптер, который позволит увеличить скорость Вашего SSD накопителя. Однако работает эта штука со своими нюансами, которые стоит знать. В общем, рекомендую, либо тем кто уже знает, что это такое, либо предварительно ознакомиться с информацией на тематических форумах. Цена заметно ниже, по сравнению с магазинами РФ.

Посмотреть товар

Цена $3.83

Миниатюрный кардридер от небезызвестного производителя Kingston. Штучка очень маленькая, поэтому можно сунуть под чехол смартфона и носить всегда с собой. Работает только с одним типом карт Micro SD. Как раз такие используются в телефонах.

реклама

Очень большие объёмы через него лучше, конечно, не гонять, так как может сильно нагреваться. Скинуть фоточки, музыку, несколько видеороликов без проблем. Трёшку не поддерживает, только USB второй версии. В комплект кладут силиконовый чехольчик.

Посмотреть товар

Цена $2.99 - 4.99

Если же вы переживаете за безопасность своих данных или же просто не хотите чтобы кто-то посмотрел их без вашего ведома, то стоит обратить внимание на флешку с шифрованием отпечатков пальцев. Таким образом, доступ к содержимому флешки сможет получить только сам владелец. Флешка сделана из металла. Она оснащена специальным индикатором, информирующим пользователя о работе устройства. Флешка поддерживает интерфейс USB 3.0, который отличается от предыдущей версии наивысшей скоростью записи и чтения. Продавец предлагает объёмы памяти от 16 Гб до 128 Гб. Благодаря специальному кольцу флешку можно носить с собой в качестве брелка.

Посмотреть товар

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Цена $27.29 - 50.76

Ночник с функцией будильника, обустроен громким динамиком, есть беспроводной канал bluetooth, яркая подсветка цифр на дисплеем. Его отличает компактность, автономная работа до 40 часов, качественный звук, возможность прослушивать радио, разговаривать по телефону, используя удаленный канал.

Посмотреть товар

Цена $24.99

А это один из самых популярных на Алиэкспресс портативных динамиков - Bluetooth колонка T&G. Номинальная мощность - 10 Вт (по 5 на каждый канал). Динамик работает от встроенного аккумулятора на 1200 мАч. Имеется класс водонепроницаемости - IPX6. Размер колонки - 75х75х161,6 миллиметров. На выбор представлено 7 расцветок. Стоимость колонки составляет 1383 рубля + бесплатная доставка из Российской Федерации.

реклама

Посмотреть товар

Цена $17.49

Эта ультрафиолетовая лампа уничтожает бактерии, вирусы и грибки, а также УФ- излучение помогает получить витамин D, так необходимый детям и взрослым. В течении всего 15 минут она очистит воздух в помещении, удалит запахи и частицы пили. Управляется при помощи пульта. Больше о товаре вы можете узнать перейдя по ссылке.

Посмотреть товар

Цена $26.51 - 26.79

Для каждого спортивного, горного или скоростного велосипеда переключатель скоростей является важной деталью и просто главным атрибутом для работы. Но к сожалению производители часто грешат на качестве мелких деталей в переключателе и их нужно периодически меня дабы избежать неожиданной поломки. Поэтому я нашел для вас удобный задний переключатель, который уступает магазинным образцам в цене, но не в качестве!

Посмотреть товар

Цена $4.98 - 11.27

Очень стильный кошелек из кожи, который подарит богатство и стиль любому образу. Данная модель при своей низкой цене вмешает в себя достаточно много: помимо купюр, сюда влезут карты, монеты, визитки, пропуски и так далее. Есть даже отдел на молнии, что очень удобно. За такие деньги – отличный вариант себе или в подарок. Такой кошелек прослужит долго и будет полезен практически каждому человеку.

Посмотреть товар

Цена $19.99