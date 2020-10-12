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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: SSD-диск, автомагнитола Podofo и другое

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2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже

Адаптер Type-C для USB 3,0

Отлично подходит для мобильного телефона и планшета. Флешки видит и отлично их читает. К телефону можно подключить клавиатуру, что ускорит печать, подключить игровую технику и многое другое. Больше о товаре вы можете узнать перейдя по ссылке. Отзывы об устройстве хорошие. Посмотреть товар

Цена $0.48 - 0.60

THU 7 мм SSD-диск 

Внутренние SSD-диски с интерфейсом SATA 3 ёмкостью от 120 ГБ до 1 ТБ. Максимальная скорость чтения — 540 МБ/c, скорость записи — 450 МБ/c.

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Цена $19.49 - 90.99

Цифровой измеритель PH с ЖК дисплеем

Если вы аквариумист, готовите полезную и сбалансированную пищу, занимаетесь почвоведением и любите свой огород, готовите сами косметику или варите мыло. Есть десятки случаем применения данного электронного гаджета. Прост в использовании, опустили в жидкость или другой материал и инструмент автоматически определит уровень жесткости. Хорошая точность, сверяли с профессиональным оборудованием - разница 0.01%. Работает на батарейках, если не будите забывать выключать хватит на несколько лет использования.

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Цена $6.98

Адаптер питания для светодиодных лент

Это устройство выглядит как мини-трансформатор для светодиодных ламп. Рабочее напряжение этого девайса составляет 12 и 24В. Выходная мощность может составить от 60 до 400Вт. Материал корпуса – металлический, алюминиевый. В устройство встроена система, защищающего его от перегрева, перенапряжения и которого замыкания.

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Цена $8.86 - 21.70

Автомагнитола Podofo

Двухдиновая аудио магнитола с возможностью промотора фильмов, клипов и прочих медиа файлов, поддерживает все популярные аудио и видео форматы.

Можно использовать в качестве развлекательного устройства для детей в дороге. Управление кнопочное, есть 3 usb разъема для подключения и зарядкой прочих гаджетов.

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Цена $54.39 - 122.39

Игровая приставка SEGA MD 2

Привет из лихих 90-х. Игровая приставка Сега - мечта тогдашних школьников. Во времена, когда ещё ни у кого не было ни персонального компьютера, ни телефона, многие дети спешили с последнего урока домой к другу(счастливому обладателю этой приставки), чтобы поиграть в любимые игры.

Китайцы кладут в комплект два джойстика, адаптер питания, кабели для вывода изображения и звука, а также картридж с огромным количеством игр, среди которых легендарный Марио, Мортал Комбат, Могучие рейнджеры и т.д. Подключить приставку можно к новому или старому телевизору с наличием RCA гнёзд. 

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Цена $42.99

Детектор дыма с WiFi

Детектор дыма оборудован модулем WiFi, который позволяет передать сигнал тревоги на смартфон. Детектор легко установить и настроить. Дополнительных оплат или подписок не требуется, все бесплатно. Вы сможете первыми узнать, что произошло возгорание в квартире, офисе или у пожилых родственников. Посмотреть товар

Цена $12.38

 Хлопковое полотенце для путешествий

 Отличные полотенца, в качестве дорожного варианта. В упаковке 100 капсул. Для того, что бы полотенце "выросло" его достаточно немного намочить...и вот, уже можно им вытираться.

Если честно, мне кажется, что за такими вещами будущее, повседневные вещи будут прессовать или делать, что то еще, что бы они занимали меньше места и их можно было транспортировать более безопасно.Посмотреть товар

Цена $9.76

Тренировочный мешок для бокса

Давно хочется боксёрскую грушу, но Вы не знаете как её закрепить и ломаете над этим голову? Тогда Вам идеально подойдет этот вариант. Надувная груша, которую не надо никуда вешать. Достаточно поставить на пол в удобном месте, в помещении или на улице, заполнить песком или водой нижнюю её часть, и всё готово к Вашей тренировке.

Её высота 160 см, так что подойдёт людям любого роста. Сделана из качественного ПВХ-материала, лёгкая, такая же прочная и эффективная как подвесные аналоги. Не имеет запаха, прекрасно подойдёт для фитнеса, укрепления мышц и снятия нервного напряжения.Посмотреть товар

Цена $13.28 - 19.08

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