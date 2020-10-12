Перед Вами оригинальные ароматизаторы, предназначенные для салона автомобиля. В комплекте 2 шарика с ароматами. Можно повесить на зеркала в авто или прикрепить на решетку обдува. Сам дизайн выполнен в виде подвесной головы пилота, смотрится очень забавно. Внутри шара находится пустая полость, куда можно положить любое ароматизированное вещество, которое будет распространяться через имеющиеся отверстия (в комплекте уже есть). Можно купить себе, а можно в подарок, потому что продается в красивой подарочной коробке со стильной упаковкой.

Посмотреть товар

Цена $4.99 - 13.95

Внешний магнитный аккумулятор для быстрой зарядки мобильных гаджетов, для удобства имеется несколько разъемов под определенный девайс. В комплектации есть док станция для раздачи энергии. Емкость батареи 1200 ма.ч, а док станции 8000 ма.ч. Обладает экономичным режимом с минимальной потерей заряда.

реклама

Посмотреть товар

Цена $52.41

Хорошие наручные часы сейчас большая редкость, я нашел просто отличную модель за доступный ценник. Это вот такая модель с металлическим корпусом, отображением даты. А ремешок, его материал и цвет, а также цвет циферблата можно выбрать и купить идеальные для себя часы! Ремешок может быть как кожаным, так и металлическим. А цвет циферблата можно выбрать из 4-х вариантов!

Посмотреть товар

Цена $6.29 - 7.55

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Умные часы Noerden LIFE 2 с классическим дизайном, механическим циферблатом и функциями фитнес-трекера. Отслеживают качество сна, позволяют управлять воспроизведением музыки и камерой смартфона, оповещают о входящих звонках и сообщениях. Работают от батареи около 6 месяцев. Доступны в пяти вариантах расцветки.

Посмотреть товар

Цена $71.14 - 74.88

Автомобильный сканер, прибор для считывания состояние системы бортового компьютера авто, диагностирует ошибки, устраняет неисправности. Подключается в виде стандартного разъема OBD. Есть беспроводной канал для передачи данных на устройства. Питание от 12 вольт.

Посмотреть товар

реклама

Цена $6.89

Понимаю, что общество разделилось на параноиков и коронадиссидентов. Но одно остается неизменным. Есть распоряжение носить-носи, не думай. Вот уже в магазинах без масок перестали обслуживать. Ну, а если с подводной лодки не сбежать, то хоть с комфортом. Хороший аналог - КН95, продаётся уже и у нас, но клапан один.

Посмотреть товар

Цена $1.61

Общая длина: 168 мм. Длина клинка: 66 мм. Длина ручки: 98 мм. Толщина клинка: 3,4 мм. Материал клинка: сталь M390. Твердость стали: 60HRC. Отделка клинка: сатин. Материал рукояти: титановый сплав TC4 и рог. Вес : 78 г

Посмотреть товар

Цена $99.99