Панорама – полнее не бывает. Круговую съемку обеспечивают 17 отдельных глазков, которые не пропустят ни одной детали. Безупречная сшивка изображений! Круговая камера для съемки панорамного видео и фото, используется совестно со штативом, линза объектива широкоугольная, есть поддержка записи на карту памяти до 64 гб. Удаленное управление с помощью WI-FI (5ГГц). Круговой барабан позволяет охватывать до 360 градусов съемочного пространства. Перезаряжаемая батарея обеспечивает более 100 минут непрерывной съемки.

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Цена $19,999.00

Текущий розничный ценник Windows на официальном сайте Microsoft многим кажется сильно завышенным, наверное поэтому лицензионные ключики на AliExpress разлетаются, как горячие пирожки (уже 17 тыс. заказов).

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Ключ на Windows 10 Pro стоит всего 280 рублей, а приходит он в сообщении от продавца на Алике буквально через пару минут после оплаты. После активации всё работает, как и должно, обновления приходят регулярно.

Кстати, активировать таким образом можно и любые неофициальные "сборки" на базе 10-й Windows. Более 5000 отзывов, средняя оценка - 5.0 из 5, а такое не часто встречается.

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Цена $3.52

С помощью этого устройства вы сможете оцифровать запись с любой аудиокассеты. Вам понадобится установить специальное ПО с диска, идущего в комплекте, чтобы произвести оцифровку и сохранить готовые файлы на компьютер.

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Также устройство является и полноценным плеером, через который можно слушать музыку или микрофонные записи со старых кассет. Может работать от батареек.

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Цена $15.85

Фирма для нас неизвестная, при этом вроде бы даже не китайская, а японская, хотя в современном мире, я бы не смотрел на страну производителя, громкие имена уже мало, что значат.

Сами аккумуляторы заявлены с емкостью 3400 мАч, пользуются огромной популярностью, уже почти 21 тысяча заказов, больше 10 тысяч комментариев, и общий рейтинг 4.8 из 5. Очень крутые цифры для Aliexpress.

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Цена $2.63

Большие настенные часы, которые точно показывают время, его можно увидеть даже с большого расстояния, так как цифры большие и светящиеся. Отличный вариант для любого дома или офиса, так как эта штука выглядит очень стильно, несет в себе функционал.

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Цена $11.66 - 12.86

Эта гибкая тонкая светодиодная лента подходит для освещения любой территории в качестве украшения. Работает она с мощностью в 12-24В. Вы можете заказать моток длиной в 5, 10, 20 и 25 м. Заказ приходит вместе с пультом дистанционного управления, благодаря которому вы можете менять расцветку по своему первому желанию. Лента крепится на любую поверхность при помощи очень прочной клейкой стороны.

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Цена $14.40 - 35.10

Общая длина: 200 мм Длина клинка: 78 мм Толщина клинка: 2,5 мм Ширина клинка: 15 мм Материал клинка: Дамасская сталь Твердость стали: 57-59HRC Материал рукояти: сандаловое дерево Вес: 83,9 г Упаковка: деревянная коробка.

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Цена $29.99

Легендарная зажигалка IMCO 6700. Реплика, конечно же. Насколько мне известно, такие сейчас не производят.

Хоть это и копия, но качеством она практические не уступает оригиналу. Классическая медная в винтажном стиле. Фитиля и дополнительный кремний можно купить у этого же продавца.

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Цена $9.72