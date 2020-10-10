Перед вами умный цилиндрический замок, который отличается от всех других моделей своей функциональностью. Его можно использовать как обыкновенный замок, для открытия которого будет необходимо ввести код, так и в качестве детектора карточек или же устройства, подключенного к вашему смартфону по Bluetooth. Достаточно будет лишь нажать на соответствующую кнопку телефона и замок откроется. Ну или просто использовать ключ. В общем вариантов работы такого замка очень много и можно использовать любой, который придется вам по душе. В комплекте с замком идут 2 механических ключа, 3 карточки и отвёртка.

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Цена $36.96 - 88.37

Проецируемая клавиатура, устройство использует лазерный луч для создания проекции на горизонтальную плоскость. Точечные сенсоры срабатывают от прикосновения пальцев. Удобство в автономной работе, быстром отклике и совместимость с устройствами. Позволяет быстро набирать текст на телефоне и планшете.

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Цена $31.00 - 45.90

Качественные провода для подключения медиаприставок, игровых консолей, компьютеров и других устройств. Отличаются позолоченными контактами и прочной нейлоновой оплёткой. Поддерживают вывод изображения в 4K 60 Гц. Длина — от 0,5 до 15 м. Кабели до 3 м поддерживают стандарт HDMI 2.0, более длинные — только HDMI 1.4.

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Цена $3.24 - 54.78

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Универсальный USB кабель, который можно самостоятельно обновлять. То есть, если он перетрется в места сгиба или соединения, вы без труда сможете просто отрезать испорченный кусок и обновить кабель. Это очень просто и экономно, так как не нужно каждый раз покупать новый кабель.

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Цена $2.87 - 3.20

Это специальная насадка на глушитель, которая считается элементом тюнинга. Все дело в том, что насадка имеет светодиодную подсветку. Когда она уже на глушителе - создается эффект пламени. Кто-то скажет, что это колхоз, а кому-то наоборот понравится. Тут уже дело вкуса. Стоимость такой насадки составляет 1577 рублей.

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Цена $19.76

Приспособление для проверки зазора между электродами свечи. Изделие позволяет с высокой точностью определить расстояние между электродами - этому способствует качественно выполненная проградуированная шкала, - диапазон измерений от 0.6 до 2.4 мм.



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Цена $1.12

Изделие из прочной легированной стали, имеет шестигранный хвостовик на 6 мм. С помощью него можно регулировать высоту подъема устройства и корректировать усилие. Используется для механических типов подъемного устройства. Длинна 10 см.

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Цена $12.55