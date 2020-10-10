Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: электронный дверной замок, проецируемая клавиатура и другое
Электронный дверной замок
Перед вами умный цилиндрический замок, который отличается от всех других моделей своей функциональностью. Его можно использовать как обыкновенный замок, для открытия которого будет необходимо ввести код, так и в качестве детектора карточек или же устройства, подключенного к вашему смартфону по Bluetooth. Достаточно будет лишь нажать на соответствующую кнопку телефона и замок откроется. Ну или просто использовать ключ. В общем вариантов работы такого замка очень много и можно использовать любой, который придется вам по душе. В комплекте с замком идут 2 механических ключа, 3 карточки и отвёртка.
Цена $36.96 - 88.37
Bluetooth виртуальная лазерная клавиатура
Проецируемая клавиатура, устройство использует лазерный луч для создания проекции на горизонтальную плоскость. Точечные сенсоры срабатывают от прикосновения пальцев. Удобство в автономной работе, быстром отклике и совместимость с устройствами. Позволяет быстро набирать текст на телефоне и планшете.
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Цена $31.00 - 45.90
Ugreen HDMI кабель
Качественные провода для подключения медиаприставок, игровых консолей, компьютеров и других устройств. Отличаются позолоченными контактами и прочной нейлоновой оплёткой. Поддерживают вывод изображения в 4K 60 Гц. Длина — от 0,5 до 15 м. Кабели до 3 м поддерживают стандарт HDMI 2.0, более длинные — только HDMI 1.4.
Цена $3.24 - 54.78
Отрезаемый зарядный кабель 1,5 м
Универсальный USB кабель, который можно самостоятельно обновлять. То есть, если он перетрется в места сгиба или соединения, вы без труда сможете просто отрезать испорченный кусок и обновить кабель. Это очень просто и экономно, так как не нужно каждый раз покупать новый кабель.
Цена $2.87 - 3.20
Насадка на глушитель
Это специальная насадка на глушитель, которая считается элементом тюнинга. Все дело в том, что насадка имеет светодиодную подсветку. Когда она уже на глушителе - создается эффект пламени. Кто-то скажет, что это колхоз, а кому-то наоборот понравится. Тут уже дело вкуса. Стоимость такой насадки составляет 1577 рублей.
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Цена $19.76
Щуп для свечей зажигания
Приспособление для проверки зазора между электродами свечи. Изделие позволяет с высокой точностью определить расстояние между электродами - этому способствует качественно выполненная проградуированная шкала, - диапазон измерений от 0.6 до 2.4 мм.
Цена $1.12
Переходник для домкрата
Изделие из прочной легированной стали, имеет шестигранный хвостовик на 6 мм. С помощью него можно регулировать высоту подъема устройства и корректировать усилие. Используется для механических типов подъемного устройства. Длинна 10 см.
Цена $12.55
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