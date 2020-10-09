«Ощетинившийся» большим количеством антенн Wi-Fi роутер Xiaomi гарантирует значительную дальность распространения беспроводного сигнала в любых условиях. Это роутер Xiaomi ALOT, работающий на четырехядерном процессоре IPQ8071A A53, с частотой 1 ГГц. ОЗУ - 512 мегабайт, ПЗУ - 256 мегабайт. Модель поддерживает оба диапазона Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Роутер очень мощный, он имеет 7 антенн, 6 из которых - с высоким коэффициентом усиления. Стоимость такого устройства составляет 10 189 рублей.

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Цена $129.59 - 129.99

Представляю Вашему вниманию мини ПК Chatreey G1. В наличии есть несколько вариантов по комплектующим. Выбор среди 3 процессоров от Intel, RAM - 8,16 или 32 гигабайта, ROM - 256 или 512 гигабайт или 1 терабайт SSD, а также HDD - 1 терабайт. Но можно купить ПК без памяти и накопителя - так будет дешевле. В качестве графики здесь выступает GTX 1650 на 4 гигабайта. Стоимость самой дешевой комплектации компьютера (без памяти) составляет 41 118 рублей.

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Цена $510.00 - 990.00

Это миниатюрное устройство подключается через интерфейс USB и служит для защиты вашего компьютера от доступа посторонними лицами. Сканер отпечатков пальцев будет работать только с Windows 10-й версии, так как нужна специальная программа, которая стоит по умолчанию в этой версии ОС.

Доступ по отпечатку надёжнее, чем пароль или пин-код, которые могут узнать, если вы недостаточно хорошо их прячете или применяете на сомнительных ресурсах. Ещё и члены семьи бывают очень любопытными/ревнивыми и суют свой нос куда не надо.

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Цена $16.95

Устройство с выбором температуры, работает от сети 220 вт через адаптер напряжения, выдает до 400 градусов, быстрый нагрев за 3 минуты.

Мощность прибора 65 ватт. Напряжение от 12 до 24 вт. Применяется для пайки мелких электронных компонентов в приборах и устройствах. В наборе есть припой, и другие элементы для обслуживания.

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Цена $51.98 - 57.49

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На Aliexpress есть множество вариаций подобных сушилок, однако данное решение в последнее время пользуется популярностью. Сушилка реализуется известным брендом Xiaomi Youpin, а значит товар не только высокого качества, но и внешний вид у него современный. Сушилка позволит хорошенько просушить обувь, что особо актуально в осенние сезоны. Почти 180 человек уже заказали данный товар, есть много хороших отзывов.

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Цена $10.23 - 12.79

Хороший, качественный термометр для дома. Такая вещь нужна семьям с маленькими детьми, чтобы без прикосновения мерить температуру. Вообще всем лучше пользоваться такой.

Работает от батарейки. Рекомендую брать с чехлом. Так будет удобнее перевозить и хранить.

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Цена $26.51 - 31.19

Анализатор с двухканальным типом приема сигнала, используется в медиа сфере в приборах, на жк дисплее отображается цветовой спектр в диапазоне от 50 герц до 18 к гц.

Рабочее напряжение от 3 до 5 вольт, можно интегрировать в общую электрическую схему. Устройство позволяет наглядно диагностировать работу системы. Компактный и производительный прибор.

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Цена $15.20

Общая длина: 200 мм Длина клинка: 90 мм Длина рукояти 110 мм Ширина клинка; 18 мм Толщина клинка: 2,3 мм Материал клинка: AUS 8 Твёрдость стали 56-58 HCR Материал рукояти: дерево колобоко Вес: 71 г





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Цена $19.98