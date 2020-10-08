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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смарт-кольцо, автосканер и другое

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Видеорегистратор AOUERTK 

Данная плата, помещающаяся на ладони - это 8-канальный регистратор, который предназначен для работы с IP-камерами видеонаблюдения. На алиэкспрессе его можно забрать примерно втрое дешевле, чем в российской рознице.

Видеорегистратор умеет работать с актуальным кодеком h.265 (HEVC), который обеспечивает хорошее качество картинки при умеренном битрейте. Охлаждение пассивное, поэтому никакого шума при работе не наблюдается. Размер устройства 70 x 120 x 30 мм.

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Цена $31.14

Смарт-кольцо 

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Крутая штука для пользователей яблочных и Android смартфонов. Кольцо надевается на указательный палец левой или правой руки. Сверху имеется несколько кнопок, с помощью которых вы можете управлять функциями различных установленных приложений дистанционно, т.е. посредством связи блютуз.

Например, можно делать совместные фото, поставив телефон на какую-то поверхность, и не придётся просить об этом прохожих. Можно управлять воспроизведением музыки и отвечать на входящие звонки. Ещё с помощью кольца можно листать новостную ленту и прокручивать страницы в браузере. Кисть от этого будет меньше уставать, так как можно будет взять телефон поудобней.

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Цена $12.67

Прозрачный клей(В7000)

Сверх-сильный клей который не имеет цвета, поможет самостоятельно произвести ремонт ювелирного изделия, склеить стекло, керамику и многое другое. Клей пользуется спросом, взяли уже более-4200 человек. Объёмы-15, 50 и 110мл.

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Цена $1.49 - 5.55

Термос 500 мл

Термос имеет объем 500 мл, а также имеет цифровой показатель температуры. Выглядит красиво и держит температуру. По времени заявлено, что может держать температуру до суток, но максимальная температура будет сохраняться 3-5 часов, затем начинает остывать.

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Цена $11.30 - 12.04

Автосканер для диагностики автомобилей

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Каждый автомобилист знает, что за состоянием своего личного авто стоит следить постоянно. Если вы не хотите доводить авто до поломки, то вам необходимо приобрести вот такой автосканер для диагностики состояния машины. На базе операционной системы Android, MaxiDAS DS808 оснащен широким охватом диагностики OE-level. С быстрым четырехъядерным процессором, который обеспечивает максимальное удобство и эффективность для вашей диагностики и анализа. Интуитивно понятный интерфейс.  Этот сканер имеет вид планшета, 7-дюймовый ЖК-дисплей сенсорный экран 1024x600.

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Цена $796.10

Пищевой вакуумный упаковщик

Это самый популярный вакуумный упаковщик на Алиэкспресс. Его заказали более 5.500 раз! На выбор есть несколько расцветок. Доставка из России присутствует. Рейтинг товара 4.8 звезды.

В отзывах практически все покупатели нахваливают этот аппарат. Инструкции на русском нет, да она и не нужна, честно говоря. Всё и так интуитивно понятно. Разобраться в управлении не сложно.

Пакетов к комплекте не так много. Лучше заранее заказать дополнительные. Если вы храните овощи и фрукты в морозильной камере, то вам их понадобится много.

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Цена $22.14 - 27.17

Магнитный зарядный кабель

Провод для зарядки телефона - необходимая вещь дома и в автомобиле. Особенно удобно, когда он имеет магнитный штекер. На выбор есть три варианта: для iPhone, type-c и micro.

Кроме того, сам провод имеет подсветку. В тёмное время суток найти его не составит труда. Не нужно лишний раз включать плафон освещения салона автомобиля, а значит, и отвлекаться от дороги.

Такой провод заказали более 1.900 человек! Стоит он всего 127 рублей. На выбор есть четыре варианта подсветки провода.


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Цена $0.64 - 1.59

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