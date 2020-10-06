Универсальный пульт L8star G20S Air Mouse-беспроводная аэро мышь со встроенным гироскопом, голосовым управлением, кнопочным управлением основными функциями устройства. Эффективная, хорошо проработанная конструкция и отличная эргономика делают этот пульт очень удачной покупкой. Также обратите внимание на его стоимость, цена аналогов значительно выше.

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Цена $6.38 - 7.99

Компания Samsung ещё в доисторические времена зарекомендовала себя, как отличная компания, у которой качественные товары и комплектующие, и Samsung Evo 860 не станет исключением - это быстрый, надёжный SSD накопитель Sata 3, имеет контроллер собственного производства Samsung MJX, тип памяти TLC 3D V-NAND, имеет максимальную скорость чтения - 550 мб/с и скорость записи 520 мб/с, ресурс перезаписи (долговечность) - 150 TBW. Сам планирую себе такой приобрести и вам смело могу посоветовать.

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Цена $98.60 - 360.35

Электрическая отвертка идет в комплекте с большим количеством насадок, что является большим плюсом. Удобство ее в том, что с ней вы сможете намного быстро вкрутить и выкрутить даже самый сложный болт. Имеется несколько скоростей закручивания, даже есть светодиодный фонарик для более комфортной работы в самых мало освещенных участках.

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Цена $59.99 - 65.99

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Маленькая музыкальная шкатулка, сделанная вручную. Сделана из дерева. Отличная идея для подарка на любой праздник. В комплекте со шкатулкой идут бумажные перфоленты, три из которых с мелодиями, а остальные семь чистые. Это значит, что вы сами можете сочинить свою мелодию, или сделать уже существующую, зная нужные ноты. Для этого в комплекте идёт специальный инструмент(дырокол).

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Цена $13.78

Рюкзак со светодиодным программируемым дисплеем, управление осуществляется без проводов, по WiFi. Объем рюкзака 35 литров, а разрешение дисплея - 64 x 64 точки.

Выбрать анимацию, картинку или установить свой текст можно через мобильное приложение. Основной минус - отсутствие собственного аккумулятора, понадобится внешний аккумулятор, 10 тыс. мАч хватит примерно на 6 часов работы экрана.

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Цена $72.46

ТВ приставка вмещает 4 Гб оперативной памяти, 64 ГБ rom и емкость для воспроизведения видео в HD и 6K. Имеется Wi-Fi и Bluetooth 5,0., 2 порта USB 2,0, разъем Ethernet, аудио выходной разъем и порт видео HDMI 2,0. Что касается его производительности, устройство работает очень хорошо, без тормозов, легко и очень быстро подключается к Wi-Fi. Операционная система Android 10 может работать со всеми приложениями. Приставка маленькая, займет мало места.

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Цена $22.94 - 42.32

Автомобильный портативный отопитель, работает от дизельного топлива, устанавливается на внедорожники, грузовые машины и прочую технику работающую на солярке. Для управления есть дистанционный пульт, вырабатывает автономка до 2 к ватт энергии. Быстрая установка в салоне авто.

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Цена $120.35 - 161.85

Шапка - один из самых популярных аксессуаров, который может согреть зимой и помочь не заболеть. При этом шапка может быть стильной и красивой вещью и недорого стоить - достаточно зайти на АлиЭкспресс и найти подходящий для себя вариант. Очень удобно, что эта шапка подойдёт любому полу и возрасту. К тому же сейчас это довольно трендовый аксессуар. Можно купить сразу несколько цветов, чтобы комбинировать с образами.

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Цена $2.52 - 2.90

Девайс для проверки на рабочее состояние автомобильных свечей, Прибор рассчитан на 12 вольт, снимает показание в виде индикатора. Работает устройство о сети 220 вольт, внутри есть преобразователь напряжения. Есть регулятор диапазона частот от 1000 до 5000 оборотов. Удобный и простой в использовании.

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Цена $11.00

Очень актуальный товар для людей которые беспокоятся о своем здоровье сильнее других. Браслет вмещает в себя 6мл антисептика, которым в любой момент можно очень легко воспользоваться.

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Этот браслет, очень похож на фитнес-браслет, поэтому, большинство людей, даже не заметят, что Вы носите с собой антисептик. Можно выбрать из множества цветовых вариаций.

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Цена $1.78 - 8.62