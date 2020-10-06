Перед Вами небольшой ночник со встроенной беспроводной зарядкой для смартфонов, мощностью 10 Вт. Сам ночник представляет собой дугу, протянутую - как раз над зарядкой. Яркость можно регулировать по желанию. Три режима яркости: 30%-70%-100%. Питание осуществляется через интерфейс USB TypeC. В наличии имеются 3 расцветки.

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Цена $18.31 - 19.38

Очень крутой и полезный гаджет, который всегда будет рядом.

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Не нравится таскать ноутбук, а на смартфоне печатать неудобно? Достаточно будет приобрести складную клавиатуру, с подключением через Bluetooth и радоваться жизни.

Удобно, быстро и эффективно. Плюс долгая работа от аккумулятора. В сложенной форме не больше смартфона.

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Цена $12.91

Специализированный мультиметр — прибор выполнен в виде пинцета и предназначен для измерений сопротивления, емкости на компонентах поверхностного монтажа, а также для проверки целостности цепи и тестирования диодов. Выбор предела измеряемых величин происходит автоматически, переключение между режимами с помощью кнопки "Func".

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Цена $21.12

Данный карманный вольтметр может измерять напряжение постоянного и переменного тока, сопротивление, емкость, частоту, температуру.

Это могут быть автомобили, бытовые приборы, инструменты и так далее.

Вся информация отображается на дисплее. Делает работу с ним удобной и быстрой.

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Цена $19.99 - 21.99

Толщиномер для измерения лакокрасочных покрытий, тестер автоматически срабатывает в течении 2 сек. Есть подсветка жк дисплея.

Прибор с питанием от батареек type - ААА. Работает контактным способом через прикосновение щупом к объекту. Точность определения 0,1 мм.

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Цена $13.88 - 16.80

Матрас на задний ряд автомобиля - очень полезный в путешествиях аксессуар, который поможет комфортно расположиться на заднем ряду и отдохнуть. Матрас очень небольшой в сложенном состоянии и быстро надувается. Думаю, многим был бы удобен такой аксессуар. Его также можно использовать для отдыха вместо палатки.

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Цена $36.08 - 49.38

Фляга в виде бинокля - это отличный подарок для любого путешественника или любителя напитков!

Прикольная вещь, можно на трибуны пронести алкоголь, и никто не спалит. Я конечно же ничего не пропагандирую. Общий объем жидкости 475 мл. Посмотреть товар

Цена $19.70

Общая длина: 179 мм Длина клинка: 78 мм Толщина клинка: 3,7 мм Ширина клинка 23 мм Материал клинка: CPM S30V твёрдость стали 59 HRC Материал рукояти: Углеродное волокно+латунь Вес: вместе с коробкой 187г

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Цена $34.39