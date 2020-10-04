Вот она, первая в этой подборке вещь, которая нацелена на то, чтобы поднять ваше настроение. Механическая музыкальная шкатулка готова в любую минуту воспроизвести прекрасную мелодию, пока вы крутите рычаг. На выбор большое количество мелодий, из фильмов и сериалов.

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Цена $1.68 - 4.31

Подставка на колёсиках под компьютер. Полезная вещь для любителей просторных столов без ящиков и всяких прибамбасов, которые последнее время набирают всё большую популярность. Чтобы системник не пылился на полу, поставьте его на подставку, которую в любой момент можно сдвинуть, например, чтобы помыть под ней пол.

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Товар доставляется также из России. В продаже есть несколько вариантов. Самый простой плоский, с бортиками по краям, с вентиляционной решёткой и самый дорогой вариант - регулируемый. Последний наверное для тех, кто меняет компы как перчатки. Иначе зачем ещё может понадобиться менять размер.

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Цена $15.14 - 21.76

Накопитель SSD с разъёмом M.2 в форм-факторе 2280 от компании Netac высоко оценен покупателями от AliExpress. По своей сути, это обычный безбуферный накопитель с TLC чипами памяти, но с PCI-E интерфейсом, в то время как у большинства бюджетных SSD до сих пор интерфейс Sata.

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Другое преимущество - заявленные производителем скоростные характеристики более чем соответствуют результатам реальных тестов (Чтение 1700 Мб/с и запись 1100 Мб/с). Да еще и объём в 1 Тб стоит всего 8460 рублей, что даже дешевле, чем решения на дешевых QLC-чипах от компании Adata. Посмотреть товар

Цена $35.32 - 117.12

Оборудование для альпинизма должно быть надежным, удобным в использовании, компактными и очень прочным. Всеми этими свойствами обладает новая модель компаса, встроенного в карабин. Такая технологичная конструкция позволяет надежно закрепить компас и не переживать о его потере. Изделие изготовлено на предприятии, производственная база которого оснащена прогрессивным специализированным оборудованием. Цена изделия очень невысока.

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Цена $2.66 - 2.77

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Профиль клинка Drop-Point, спуски на клике прямые, от обуха. На обухе в районе рукояти есть небольшой горб с насечкой, он служит для упора большого пальца, когда вы удерживаете нож фехтовальным хватом. Сама по себе рукоять довольно удобная, подпальцевые выемки на брюшке гарантируют надёжное и удобное удержание. Также эти выемки выполняют роль упора, и при сильном колющем ударе пальцы не соскользнут на лезвие.

Общая длина: 139 мм. Длина клинка: 60 мм. Толщина клинка: 2 мм. Материал клинка: VG10. Твердость стали: 60HRC. Дамасская сталь. Материал рукояти: Эбеновое дерево Вес 64г

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Цена $51.24

Встраиваемая панель для салона авто, имеет очень стильное внешнее оформление приборов как на морских суднах, подсвечено светодиодными индикаторами.

Используется для питания потребителей мобильного класса через 2 порта usb, есть прикуриватель на 12 вольт, тумблера управления вентилятором, обогревом и кондиционером.

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Цена $19.03 - 24.11

Точилка для ножей от компании Xiaomi, сама по себе она довольно компактная, имеет дно на присоске, которая отлично схватывается с любой поверхностью. Шлифовальный круг подходит для обработки хрупких и высокопрочных материалов, таких как керамика или карбид вольфрама. Также точилка оснащена тремя видами заточки, один для заточки, второй, керамический, для доводки лезвия, третий для идеальной шлифовки.

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Цена $8.48 - 9.94