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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: оперативная память, Power Bank 10000mAh и другое

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KUULAA Power Bank 10000mAh

Портативное зарядное устройство емкостью 10000mAh. Удобный светодиодный дисплей позволяет отслеживать режим заряда в реальном времени. Повербанк имеет два usb-порта для двух видов зарядки (скоростная и обычная). С комплектным кабелем без проблем отдаёт ток 2А. Есть два разъёма для зарядки, Micro USB и Type-C. Это универсальность, которой нет у конкурентов. 

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Цена $10.59 - 14.99

Оперативная память

Оперативная память Kllisre DDR4. Доступны модули на 4, 8 и 16 ГБ с частотой 2 133, 2 400 или 2 666 МГц. Поддерживает двухканальный режим работы.

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Цена $17.50 - 47.88

Портативная подставка для ноутбука

Вертикальная подставка поможет сэкономить рабочее пространство. Аксессуар выполнен из алюминия и держится на четырёх резиновых ножках. Продавец предлагает модели с отверстиями под ноутбуки толщиной от 1,6 до 2,4 см в серой и серебристой расцветках.

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Цена $16.18 - 17.33

Casio мужские наручные часы

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Наручные часы - один из самых популярных аксессуаров в наше время. Кварцевые часы с лаконичным классическим дизайном станут отличным аксессуаром на каждый день.  Корпус выполнен из матовой нержавеющей стали. Заводная головка с защитой. Устойчивое к возникновению царапин сапфировое стекло.



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Цена $40.59 - 56.58

Ручной стабилизатор для смартфона 

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Новая модель электронного стабилизатора от топового бренда DJI. Из нового, теперь у него идет магнитное крепление к телефону. Есть новые режимы по типу Dynamic Zoom. Живет 15 часов от одного заряда. Стабилизатор остался также в складном дизайне, как и прошлая версия.

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Цена $156.99 - 168.99

Паяльный набор

Набор инструментов для пайки 10 в 1 собрал практически все необходимое для монтажа электронных компонентов и проводов на месте. Также благодаря наличию электронной регулировки температуры этот паяльный комплект будет стоящим подарком для начинающих радиолюбителей.

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Цена $8.02 - 23.09

Комплект электрической отвертки и бит

Инструмент для ремонта и обслуживания мелкой техники и бытовых приборов. Отвертка снабжена приводом от электродвигателя, вращается в двух направлениях. Имеет подсветку от светодиодов. Заряжается от usb кабеля. Время работы этого инструмента до 5 часов. Скорость хода достигает до 200 оборотов в мин.

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Цена $35.18

Тактическая кобура

Сделана из искусственной кожи. Габариты составляют 14 на 15 см. Крепится на любой ремень, с максимальной шириной до 6 см. Помимо отсеков под инструменты, кобура также наделена фиксатором для ключей и других маленьких принадлежностей.

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Цена $5.04 - 10.25

 Батарея NCR18650B 3,7 v 3400mah

Литий-ионный аккумулятор Basen с емкостью 3400 мАч! Идеально подходит для фонариков, вейп модов и других устройств с форматом для аккумулятора 18650 . К заказу доступен в наборах от 1 до 10 штук.

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Цена $2.56 - 21.72

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