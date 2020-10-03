Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: оперативная память, Power Bank 10000mAh и другое
KUULAA Power Bank 10000mAh
Портативное зарядное устройство емкостью 10000mAh. Удобный светодиодный дисплей позволяет отслеживать режим заряда в реальном времени. Повербанк имеет два usb-порта для двух видов зарядки (скоростная и обычная). С комплектным кабелем без проблем отдаёт ток 2А. Есть два разъёма для зарядки, Micro USB и Type-C. Это универсальность, которой нет у конкурентов.
Цена $10.59 - 14.99
Оперативная память
Оперативная память Kllisre DDR4. Доступны модули на 4, 8 и 16 ГБ с частотой 2 133, 2 400 или 2 666 МГц. Поддерживает двухканальный режим работы.
реклама
Цена $17.50 - 47.88
Портативная подставка для ноутбука
Вертикальная подставка поможет сэкономить рабочее пространство. Аксессуар выполнен из алюминия и держится на четырёх резиновых ножках. Продавец предлагает модели с отверстиями под ноутбуки толщиной от 1,6 до 2,4 см в серой и серебристой расцветках.
Цена $16.18 - 17.33
Casio мужские наручные часы
Наручные часы - один из самых популярных аксессуаров в наше время. Кварцевые часы с лаконичным классическим дизайном станут отличным аксессуаром на каждый день. Корпус выполнен из матовой нержавеющей стали. Заводная головка с защитой. Устойчивое к возникновению царапин сапфировое стекло.
Цена $40.59 - 56.58
Ручной стабилизатор для смартфона
реклама
Новая модель электронного стабилизатора от топового бренда DJI. Из нового, теперь у него идет магнитное крепление к телефону. Есть новые режимы по типу Dynamic Zoom. Живет 15 часов от одного заряда. Стабилизатор остался также в складном дизайне, как и прошлая версия.
Цена $156.99 - 168.99
Паяльный набор
Набор инструментов для пайки 10 в 1 собрал практически все необходимое для монтажа электронных компонентов и проводов на месте. Также благодаря наличию электронной регулировки температуры этот паяльный комплект будет стоящим подарком для начинающих радиолюбителей.
Цена $8.02 - 23.09
Комплект электрической отвертки и бит
Инструмент для ремонта и обслуживания мелкой техники и бытовых приборов. Отвертка снабжена приводом от электродвигателя, вращается в двух направлениях. Имеет подсветку от светодиодов. Заряжается от usb кабеля. Время работы этого инструмента до 5 часов. Скорость хода достигает до 200 оборотов в мин.
Цена $35.18
Тактическая кобура
Сделана из искусственной кожи. Габариты составляют 14 на 15 см. Крепится на любой ремень, с максимальной шириной до 6 см. Помимо отсеков под инструменты, кобура также наделена фиксатором для ключей и других маленьких принадлежностей.
Цена $5.04 - 10.25
Батарея NCR18650B 3,7 v 3400mah
Литий-ионный аккумулятор Basen с емкостью 3400 мАч! Идеально подходит для фонариков, вейп модов и других устройств с форматом для аккумулятора 18650 . К заказу доступен в наборах от 1 до 10 штук.
Цена $2.56 - 21.72
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила