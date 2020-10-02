Одни из самых популярных подарков - это часы и флешки. Ну а что, вещь довольно нужная и лишней никогда не будет в век смартфонов и компьютеров. Китайцы очень постарались над подарочной упаковкой и получилось очень даже ничего.

Деревянная usb-флешка приходит в ящичке с задвигающейся крышкой. Внутри напихана какая-то стружка. Доступные объёмы от 4 ГБ до 64 ГБ

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Цена $3.32 - 13.46

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Для более комфортной работы и игр за компьютером полезным приобретением будет такой коврик для мыши и клавиатуры.

Коврик водонепроницаемый и выполнен из пористой резины и прошит по краю.

Помимо хорошего качества изготовления на товаре изображена карта мира, что придает коврику особый вид. Он отлично дополнит дизайн игрового стола как своим внешним видом, так и размером, поскольку он довольно не маленький. У продавца имеются коврики от 60 до 90 сантиметров в длину.

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Цена $11.85 - 12.15

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Нужная вещь от Ugreen для тех кто хочет свои домашние колонки беспроводными или слушать музыку в авто через блютуз. Подключение 2RCA+ и 3.5 мм джек и подключение до двух колонок одновременно. Подписчики хорошо отзывались о работе, работает без задержек.

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Цена $15.93 - 25.30

Подставка для телефона крепится на приборную панель автомобиля. Телефон держит крепко, он не отвалиться даже если ехать по плохой дороге. Магнит на сигнал мобильного телефона не действует. В дороге телефон можно использовать в качестве навигатора, удобно смотреть на экран. Компактный, интересный дизайн, изготовлен из металла. Есть стальной и золотистый цвет.

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Цена $2.92 - 4.37

Представляю Вашему вниманию отличный монитор от известного Китайского бренда Xiaomi. Экран Full HD поддерживает широкоугольный обзор 178 градусов. Он имеет стандартный дизайн и кнопки управления на правой нижней панели под экраном. Монитор - безрамочный. Время отклика 6 мс. Монитор потребляет 24 Вт.

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Цена $149.98 - 229.99

Этот отпариватель, отличная замена привычному утюгу. Красивый дизайн, небольшой размер, его можно взять с собой в дорогу и он не займет много места в Вашей дорожной сумке.

Гладит быстро и качественно. Нагревается моментально. Объем резервуара 0,8 литра. Имеет пять режимов установки температуры. В посылку входит подставка, мерный стакан, сумка для хранения и инструкция.

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Цена $29.80 - 40.00

Электрическая отвертка с интегрированными битами под сверление, закручивание. Инструмент имеет собственное питание в виде аккумулятора с зарядкой через usb.

Для удобства работы есть фонарик который подсветит вам и удлинитель если место работы труднодоступное. Обороты регулируются клавишей привода патрона.

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Цена $38.99 - 42.89

Необычные иглы для пожилых людей. Они специальной конструкции. Сделаны так, чтобы легко можно было просунуть нитку. Можно просунуть нитку даже с закрытыми глазами, благодаря глухому отверстию сбоку. Выполнены из нержавеющей стали.

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Цена $0.74 - 0.85 (12 шт./компл)