Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: деревянная usb-флешка, монитор Xiaomi и другое
USB флеш-накопитель JASTER
Одни из самых популярных подарков - это часы и флешки. Ну а что, вещь довольно нужная и лишней никогда не будет в век смартфонов и компьютеров. Китайцы очень постарались над подарочной упаковкой и получилось очень даже ничего.
Деревянная usb-флешка приходит в ящичке с задвигающейся крышкой. Внутри напихана какая-то стружка. Доступные объёмы от 4 ГБ до 64 ГБ
Цена $3.32 - 13.46
Коврик для мыши
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Для более комфортной работы и игр за компьютером полезным приобретением будет такой коврик для мыши и клавиатуры.
Коврик водонепроницаемый и выполнен из пористой резины и прошит по краю.
Помимо хорошего качества изготовления на товаре изображена карта мира, что придает коврику особый вид. Он отлично дополнит дизайн игрового стола как своим внешним видом, так и размером, поскольку он довольно не маленький. У продавца имеются коврики от 60 до 90 сантиметров в длину.
Цена $11.85 - 12.15
Bluetooth приемник Ugreen
Нужная вещь от Ugreen для тех кто хочет свои домашние колонки беспроводными или слушать музыку в авто через блютуз. Подключение 2RCA+ и 3.5 мм джек и подключение до двух колонок одновременно. Подписчики хорошо отзывались о работе, работает без задержек.
Цена $15.93 - 25.30
Магнитный держатель для телефона
Подставка для телефона крепится на приборную панель автомобиля. Телефон держит крепко, он не отвалиться даже если ехать по плохой дороге. Магнит на сигнал мобильного телефона не действует. В дороге телефон можно использовать в качестве навигатора, удобно смотреть на экран. Компактный, интересный дизайн, изготовлен из металла. Есть стальной и золотистый цвет.
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Цена $2.92 - 4.37
Xiaomi 23,8 дюймовый монитор
Представляю Вашему вниманию отличный монитор от известного Китайского бренда Xiaomi. Экран Full HD поддерживает широкоугольный обзор 178 градусов. Он имеет стандартный дизайн и кнопки управления на правой нижней панели под экраном. Монитор - безрамочный. Время отклика 6 мс. Монитор потребляет 24 Вт.
Цена $149.98 - 229.99
Портативный отпариватель ANIMORE
Этот отпариватель, отличная замена привычному утюгу. Красивый дизайн, небольшой размер, его можно взять с собой в дорогу и он не займет много места в Вашей дорожной сумке.
Гладит быстро и качественно. Нагревается моментально. Объем резервуара 0,8 литра. Имеет пять режимов установки температуры. В посылку входит подставка, мерный стакан, сумка для хранения и инструкция.
Цена $29.80 - 40.00
Worx электрическая отвертка
Электрическая отвертка с интегрированными битами под сверление, закручивание. Инструмент имеет собственное питание в виде аккумулятора с зарядкой через usb.
Для удобства работы есть фонарик который подсветит вам и удлинитель если место работы труднодоступное. Обороты регулируются клавишей привода патрона.
Цена $38.99 - 42.89
Иглы
Необычные иглы для пожилых людей. Они специальной конструкции. Сделаны так, чтобы легко можно было просунуть нитку. Можно просунуть нитку даже с закрытыми глазами, благодаря глухому отверстию сбоку. Выполнены из нержавеющей стали.
Цена $0.74 - 0.85 (12 шт./компл)
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