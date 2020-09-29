Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Ugreen USB-кабель, цифровой усилитель и другое
Ugreen USB-кабель
Качество Ugreen как всегда на высоте, люблю эту контору, всё работает отлично от этой фирмы. Это надёжный USB-кабель с современным Type-C разъёмом и поддержкой быстрой зарядки до 3 Ампер. Высокая максимальная скорость передачи данных - 480 Мбит/с. Прочная нейлоновая оплётка предотвращает повреждение провода. Длина на выбор - от 25 до 100 см, доступно 3 цветовых решения. Советую брать не меньше метра, оптимальная длинна, меньше уже кажется коротковато. За свои деньги очень хорошо выглядит и работает.Посмотреть товар
Цена $1.79 - 4.99
Ugreen кабель адаптер USB Type C
OTG‑кабель для передачи файлов с устройства на флешку, просмотра данных прямо с накопителя и соединения гаджетов с периферией вроде клавиатур, геймпадов, мышей и прочего. Кабель длиной 15 см в ПВХ‑оплётке поставляется с адаптером USB 3.0 (5 Гбит/с) или USB 2.0 (480 Мбит/с).
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Цена $1.89 - 3.99
Anker Soundcore Liberty Air 2 TWS беспроводные наушники
Отличные беспроводные наушники с активным шумоподавления. Качество у наушников превосходное, как по дизайну так и по звуку. Соединение с телефоном держится хорошо, на несколько метров хватает. Заряда хватает примерно на 1,5 день активного использования.
Цена $133.00
Машинка для стрижки волос Xiaomi
Машинка от суббренда Xiaomi. В комплекте 4 насадки, расческа, накидка, чехол. Работает от аккумулятора, USB-зарядка, есть экран, защита от воды. Материал лезвия нержавеющая сталь. Хорошие отзывы.
Цена $19.62 - 30.81
Цифровой усилитель
Аудиоусилитель выдает по 100 Вт на 2 канала, пригодится тем, кто желает вдохнуть новую жизнь в старую пассивную акустику. А то ведь знаю многих людей, у кого старые советские колонки стоят без дела в гараже.
Данный вариант подойдёт для акустики с сопротивлением от 4 до 8 Ом (то есть совместим с подавляющим большинством моделей). Подключаться к усилителю можно и по Bluetooth, так что докупать отдельный ресивер для беспроводного воспроизведения музыки не придётся.
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Цена $8.27
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