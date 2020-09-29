Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: радиатор для SSD M.2, графический планшет и другое
Радиатор для SSD M.2
Радиатор изготовлен из анодированного авиационного алюминиевого сплава, имеет независимый вентилятор, который может хорошо и быстро рассеивать тепло. Радиатор оснащен oled-дисплеем который отображает текущую температуру в реальном времени.
Напряжение: 12 В постоянного тока
Размер: 72x23.9x14.7 мм
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Цвет: черный, серебристый, красный
Цена $7.54 - 10.12
Оригинальный сенсорный экран Xiaomi
Это устройство с четырёхдюймовым дисплеем. У него очень широкий спектр применения. Можно использовать как часы и будильник. Или же для просмотра видео или прослушивания музыки. А главное, что этот дисплей можно подключить к системе "умный дом", например интегрировать с умным дверным замком, радионяней или камерой наблюдения. Всего можно установить до 4-х программ одновременно, что весьма удобно.
Цена $42.62
Уличный фонарь для кемпинга
Компактная походная лампа размером с ладошку. Для её работы не нужно электричества. Всё, что вам понадобится, - это газовый баллон и сеточка-фитиль(идёт в комплекте). Лампа вкручивается прямо в него. Затем её можно поставить за землю, либо повесить куда-то с помощью металлической цепи.
Яркость можно менять, контролируя поток газа специальным клапаном. Если вам по душе тёплая и уютная атмосфера, которой не получишь от светодиодных ламп, тогда это ваш выбор. В комплекте красный пластмассовый футляр.
Цена $4.07 - 11.18
Графический планшет
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Такой электронный графический планшет придется по душе, как профессиональному художнику, так и начинающему. Вместе с планшетом в заказ идет специальная удобная ручка, которой художник и будет рисовать на планшете. Функции планшета разнообразны, а цветовая гамма поражает яркостью и качеством. Заряжать планшет можно через USB-кабель. Планшет можно брать с собой в поездки на природу или на работу.
Цена $19.99 - 24.61
MP3-плеер Walkman
Walkman спортивный Mp3 полностью металлический, с зажимом, легко закрепить на чем угодно. У него нет дисплея, есть только кнопки переключения музыки, паузы и перемотки. Он очень удобный и легкий. Музыку можно закачать на карту Micro SD. Качество звука очень хорошее. Разнообразные расцветки на выбор.
Время зарядки: 2 часа
Время работы: около 5 часов
Цена $1.58
Albinaly мощный водонепроницаемый фонарь
Светодиодный фонарик с тремя светоэлементами T6, имеет 3 режима освещения — собранный в пучок, рассеянный и для подачи сигнала сос.
Металлический корпус, удобная ручка, сетевой адаптер питания для зарядки от 220 и 12 вольт. Отличный вариант для туриста, рыбака и охотника. Емкость 10 000 ма.ч.
Цена 19.89 - 31.39
Зажигалка Jobon
Перед Вами очень классная газовая зажигалка от компании Jobon. Она очень мощная, благодаря наличию сразу трех струй пламени. Из-за этого, зажигалка не боится ветра. Заправляется обычным бутаном. Сам корпус - металлический. На зажигалке присутствует регулировка пламени. Такая штука - незаменимая вещь в походах и путешествиях. На выбор предлагаются 4 расцветки.
Цена $12.01 - 12.82
Плата для повербанка
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Если ваше портативное зарядное устройство потерпело крушение, то вот ваш спасательный круг. Также этот товар можно использовать, если вы решили собрать повербанк вручную из разнообразных деталей. В комплекте с материнской платой вы получите два выхода micro usb и экран, который будет отображать параметры зарядки и прочие аспекты работы устройства. В целом, эта деталь может подойти не только для портативных зарядок.Посмотреть товар
Цена $2.51
Стоп разряд
Это специальное полупродниковое устройство нового поколения, отключит ваш АКБ от бортовой сети автомобиля, если возникнет угроза что вы не сможете запустить двигатель когда вернетесь к автомобилю после долгой стоянки, или если забыли выключить фары, или есть утечки тoка в прoвoдкe.
Изюминка СтопРазряда - встроенный цифровой вибродатчик. Если вернувшись к автомобилю вы столкнулисть с тем, что СтопРазряд сработал, легонько пните ногой по колесу, или дерните ручку двери, или похлопайте рукой по капоту (короче, как будто хотите вызвать срабатывание сигнализации) и СтопРазряд "услышит" вас и восстановит питание.
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Цена $48.59
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