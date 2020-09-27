Двухдиапазонный беспроводной адаптер с поддержкой стандарт Wi-Fi 802.11ac и скоростью до 600 Мбит/с.

Замечательно ловит сигнал через две закрытые деревянные двери для частоты 2,4ГГц скорость загрузки составила 33,74 из 100 задержка 3 ms, а для 5ГГц скорость загрузки составила 48,24 задержка 3 ms. В комплекте диск с драйверами. Поддерживаемые ОС: Windows XP/Vista/WIN 7/8/10/LINUX/Mac OS

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Цена $4.69

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Представляю Вашему вниманию классную беспроводную клавиатуру Logitech K230. Клавиатура - полноценная, т.е. имеет все 104 клавиши, включая цифровой блок справа. Но несмотря на это, она весьма портативна. Максимальное расстояние до приемника - 10 метров. Клавиатура совместима с большинством популярных операционных систем. Питание получает от двух мизинчиковых батареек. Подключение к ПК осуществляется через маленький USB приемник, идущий в комплекте (частота 2,4 Гц). Не требует установки драйверов и специального программного обеспечения.

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Цена $26.68

Компания плотно вошла на рынок портативных наушников. Хочу заметить, что наушники очень сильно напоминает AirPods, что по качеству звука, что по внешнему виду нисколько не уступают. В ушах сидят удобно, даже спортом комфортно заниматься - не вылетают. А еще самый главный плюс - это то, что держат заряд приличное время.

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Цена $26.99 - 29.99

Bluetooth-колонка, выполненная в виде бульдога. В качестве источника питания используется встроенный аккумулятор, который заряжается через стандартный usb-разъем. Суммарная мощность звука не превышает 25 Вт. Хотя для того, чтобы слушать громко музыку в помещении, такой мощности вполне достаточно.

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Цена $25,94

Мини-обогреватель Baseus работает от сети в 220 В, максимальная температура нагрева — 74 °C на расстоянии до 30 см и примерно 41 °C в 60 см от прибора. Для предотвращения пожароопасной ситуации прибор оснащён системой автоматического отключения. Управляется кнопкой сбоку корпуса.

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Цена $29.99

Перед Вами классные спортивные кроссовки ONEMIX. Они отлично подойдут для бега. Кроссовки - мужские. Подошва - амортизирующая. Сама ткань сделана в дырочку, чтобы ноги дышали. Стельки сделаны из полиуретана. В наличии есть 6 разных моделей кроссовок, а также размеры - от 39 до 47. Стоимость кроссовок составляет 3305 рублей.

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Цена $41.59



