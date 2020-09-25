Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мини камера, SanDisk беспроводной накопитель и другое
SQ16 мини камера 1080P HD
Первый товар — маленькая камера, выполненная в виде обычных игральных костей. Угол съемки составляет 120 градусов. Разрешение фото составляет 12 Мп, а видео можно снимать в hd-формате. Все данные записываются на обычную tf карту, причем есть поддержка карт до 32 GB ! В качестве источника питания используется встроенная батарея, а полной зарядки хватает где-то на час беспрерывной записи.
Цена $4.96 - 9.36
Беспроводное зарядное устройство Xiaomi 55W
Новая зарядка Xiaomi выдаёт мощность 55 Вт — и это больше, чем у многих проводных аналогов.
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Подставка оснащена индукционной катушкой мощностью 55 Вт, совместима с любыми устройствами стандарта Qi и поддерживает технологию Extended Power Profile. К примеру, новый смартфон компании Mi 10 Ultra, способный принимать энергию мощностью до 50 Вт, заряжается с 0 до 100% всего за 50 минут.
Производитель также позаботился об отводе тепла: внутри гаджета встроен бесшумный вентилятор, который осуществляет забор воздуха через отверстия с задней панели и подаёт его на переднюю, чтобы снизить возможный нагрев смартфона во время подпитки.
Цена $34.39
Cверхскоростная игровая мышь Logitech G402owz
Усовершенствованная сенсорная технология для сверхбыстрых игр. Гибридный датчик позволяет отслеживать скорость свыше 500 IPS.
Сама мышка имеет 8 программируемых кнопок, разрешение 4000 DPI, 32-разрядный процессор Arm для сверхбыстрой скорости отслеживания и куча других примочек. Поддержка Windows 10, 8, 7
Цена $41.27
Беспроводные наушники
Многие из нас пользуются наушниками, ведь благодаря им можно не отрываясь от занятий всегда быть на связи, наслаждаться просмотром видео и прослушиванием любимой музыки. Но удобнее всего пользоваться беспроводными наушниками.
К главным плюсам можно отнести: свободу действий без проводов, внешний вид, невысокую стоимость, качественный звук и функцию шумоподавления. На дисплее отображается уровень заряда у чехла и у каждого из наушников по отдельности, что довольно-таки удобно.
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Цена $8.75 - 13.36
SanDisk беспроводной медиа-накопитель
Вообще, это, своего рода, флешка на 32 гигабайта, которая работает по беспроводной технологии WiFi. Это девайс от известного бренда SanDisk. Максимум поддерживаемых устройств одновременно - 8. На одном заряде аккумулятора флешка работает до 8 часов. Стоимость ее составляет 1423 рубля.
Цена $17.99 - 19.99
Дорожная сумка LIELANG
Сумка дорожная с отделением под обувь, ее простой дизайн и практичность подойдут для путешествий, походов на тренировки в спортзал, выездов на природу.
Прочно сшитая из натуральной кожи, имеются передние ручки для переноски. Отделения на двойной молнии. Вместительность 40 литров. Для женщин и мужчин.
Цена $37.05 - 39.00
Мужские кварцевые наручные часы
Красивые кварцевые часы, в которых можно ходить под дождиком и мыть руки. Но разве этого мало? Сделаны качественно и презентабельно. Что сами часы, что ремешок - металл. Хотя в продаже есть варианты с кожей.
Часы оснащены хронографом, что-то вроде секундомера, благодаря которому вы сможете засечь время, например, чтобы узнать, за сколько вы пробежали один круг на стадионе. Максимальный промежуток один час. Стекло, закрывающее циферблат, минеральное. Очень много расцветок в наличии.
Цена $16.04
Магнитный пластилин
На самом деле у этой игрушки нет никакого прямого предназначения, кроме как развлечь вас. Жидкость в баночке имеет вязкую текстуру, но при этом буквально сама «тянется» к магниту. Таким образом можно надолго занять своих детей или позалипать самим. К сожалению, эта игрушка сможет концентрировать внимание всего пару-тройку раз. В магазине представлены несколько цветов жидкости: зеленый, салатовый, голубой, розовый, белый, желтый.
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Цена $4.01 - 4.13
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