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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смарт-часы Xiaomi, наушники Xiaomi Airdots Pro 2 и другое

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Кольца для ключей из титанового сплава

Титановый брелок- это практичный и универсальный инструмент, позволяющий с максимальным комфортом надежно скрепить все самое ценное - ключи от квартиры и автомобиля и многое другое, где предусмотрены отверстия для крепления. Достаточно стильная и в то же время полезная вещица. Имеет несколько форм и размеров. На выбор представлено несколько брелков разных диаметров: от 20 до 30 миллиметров.

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Цена $1.04 - 2.83

Мини-телефон

Китайцы не перестают удивлять. Это мини мобильный телефон в виде и по размеру точь в точь смарт-ключ для автомобиля. В своём маленьком корпусе телефончик умещает полноценную клавиатуру, двухдюймовый экран, поддерживает 2 сим-карты и карту памяти. Телефон имеет функцию bluetooth и записи звука. Такая прикольная вещица удивит ваших друзей и знакомых. Также он вполне подойдёт на роль отличного подарка на автомобильную тематику.

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Цена $14.59 - 19.45

Смарт-часы Xiaomi

Хорошие умные часы - очень удобная и статусная вещь, которая будет очень помогать каждый день, а также часы станут хорошим дополнением образа. Сегодня даже недорогие умные часы могут предложить своему владельцу целый набор полезных функций: отображение уведомлений, пульса, пройденных шагов, функцию будильника. В общем, за такие деньги отличная вещь, которая подарит массу положительных эмоций.

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Цена $33.95 - 34.92

Беспроводные наушники Xiaomi Airdots Pro 2 TWS

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Беспроводные наушники Xiaomi Air 2 с системой активного шумоподавления, поддержкой Bluetooth 5.0 и высоким качеством звука. Встроенного аккумулятора хватает на 4 часа автономной работы, кейс для хранения и зарядки продлевает время работы до 14 часов.

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Цена $38.99 - 57.99

Беспроводной маршрутизатор Huawei

Аналог Xiaomi роутера от Huawei. Из особенностей роутера это поддержка Wi-Fi 6, мощный диапазон покрытия благодаря 2-м независимым усилителям, 128 мб объем памяти технологии BSS Coloring, Две частоты, WPA3, MU-Mimo, IPv6.

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Цена $38.99 - 59.99

Сканер для документов

Этот небольшой прибор обладает простым и понятным интерфейсом, а также умеет сканировать документы, музыкальные ноты, фотографии и другие файлы. Сканирует в моно и цветном режимах. Поддерживает разрешения сканирования 300, 600 и 1050 dpi. Продаются модели с возможностью подключения к устройству через беспроводную сеть. В комплект к устройству также можно докупить и микро sd карту на 16 или 32 гб.

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Цена $36.00 - 74.86

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