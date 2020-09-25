Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: оперативная память AMD, смарт-трекер Baseus и другое
Точилка AxWild для ножей и ножниц
Точилка для ножей обеспечит возможность постоянно поддерживать ножи в идеальном рабочем состоянии. Имеет удобную ручку для стабилизации положения, внутри каждого слота для заточки алмазное покрытие, лезвие становится острым как бритва пройдя все 4 ступени заточки. Есть также возможность для доводки уже острого лезвия керамическими стержнями. Применяется для всех видов металлических ножей от кухонных до туристических. Отдельно есть отсек для заточки ножниц.
Цена $12.48
Оперативная память AMD
Перед Вами модуль оперативной памяти от Китайского бренда Kllisre. Это память типа DDR 3. В наличии есть плашки на 4 или 8 гигабайт с частотой от 1333 до 1866 и разделением - для процессоров AMD или INTEL. Я лично покупал 2 плашки по 8 гигабайт в свой ПК, на котором работаю до сих пор. Состояние памяти - абсолютно новое. В описании указано, что гарантия 3 года. Стоимость варьируется от 728 до 2344 рублей.
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Цена $9.27 - 29.88
Стабилизатор для смартфона
Великолепный гаджет, особенно для тех кто занимается съемкой с телефона. У него множество самых разных настроек, однако, очень профессиональные фотографии и видео получаются. А за счет того, что он складной его удобно носить с собой, даже в небольшую сумку влезет. А дизайн какой - это пушка, ничего лишнего, приемлемый размер и качественная сборка.Посмотреть товар
Цена $79.00 - 118.00
Беспроводной смарт-трекер Baseus
Скорее всего, вы сталкивались с такой проблемой, как потерявшиеся телефоны, ключи, сумки, кошельки. Для поиска вещей вы тратите слишком много времени, поэтому сайт Алиэкспресс предлагает вам ознакомиться с мини-трекером. С помощью которого отследите местонахождение предметов в режиме реального времени, в приложении для мобильного телефона, чтобы предотвратить потерю предметов и вовремя найти их.
Цена $6.81 - 9.08
Цифровой перезаряжаемый электронный будильник
Цифровые часы-будильник, выполненные в сдержанном и лаконичном дизайне. Если вам нравятся простота и минимализм, тогда они отлично будут смотреться в вашей спальной комнате.
Вся тыльная сторона занята четырьмя большими кнопками для настройки времени и управления подсветкой. Можно настроить сразу два будильника, если в какие-то дни вам нужно просыпаться в другое время, чем в остальные. На выбор предложено три цвета спокойных тонов. Заряжается от USB.Посмотреть товар
Цена $24.66
Amazfit Stratos Smartwatch 5ATM
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Смарт-часы с влагозащищенным корпусом, есть датчики сбора биометрических данных об организме, устройство с силиконовым ремешком который не давит на руку.
Яркий светодиодный жк дисплей, привязка к мобильным устройствам, беспроводной способ передачи данных по bluetooth. Множество настроек и широкий функционал для детей и взрослых.
Цена$119.99 - 121.79
Электрические умные стельки с подогревом
Согревающее стельки защитят ваши ноги от холода. Будут полезны рыбакам, лыжникам и людям которые вынуждены длительное время работать на холоде. Стельки не мешают движению и держат тепло долгое время. Их можно резать на нужный размер по нанесенным линиям.
Изготовлены из полиуретана, нагреваются до температуры 40-50 градусов. Время зарядки 2-3 часа. В набор входит зарядное устройство.Посмотреть товар
Цена $39.45 - 142.69
Универсальный дизельный обогреватель
В завершении я хочу показать вам этот дизельный обогреватель. Это один из самых популярных вариантов на Алиэкспресс. Его приобрели более 240 человек.
Стоит помнить, что скоро наступят холодные дни, поэтому продавец практически со сто процентной вероятностью поднимет цену. Распаковка и подробная установка есть в видео на страничке товара.
Цена $127.10 - 187.78
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