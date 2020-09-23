Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мини ПК, смарт-часы Amazfit, микрофон беспроводной и другое
CHUWI LarkBox самый маленький в мире мини ПК
Один из самых миниатюрных компьютеров на Windows 10, что только можно найти в продаже в 2020 году. Его производит компания Chuwi, которая уже не первый год занимается производством бюджетных ноутбуков и планшетов, в основном для внутреннего китайского рынка.
В качестве системного накопителя используется SSD на 128 Гб. ПК оснащен 6 Гб оперативки LPDDR4 , работает на 4-ядерном процессоре Intel Celeron N4100. Из беспроводных интерфейсов в наличии WiFi и Bluetooth, а из проводных - 2 полноразмерных USB, HDMI с поддержкой 4K, AUX и USB Type-C.
Цена $237.99
Мужские часы
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Стильные и современные мужские часы по крайне привлекательной цене порадуют вас не только внешним видом, но также качеством обработки деталей, тихой работой, простой установкой времени, водонепроницаемым и ударостойким корпусом, а также приятным кожаным ремешком с надежным креплением на запястье. Часы также способны отображать дату и имеют встроенный хронограф, что не может не радовать. Отдельно стоит поблагодарить производителя за наличие подсветки у стрелок, что дает возможность использовать часы в ночное время.
Цена $23.19
Смарт-часы Amazfit GTS
Смарт-часы с водонепроницаемым корпусом, силиконовый браслет удобно сидит на руке, не натирает кожу, не оставляет мокрых следов. ЖК экран с яркой подсветкой. В устройство заложен большой функционал для работы, занятиями спортом и развлечений. Питание от батареи в 450 ма.ч. Для мужчин и женщин.
Цена $119.99 - 123.59
Микрофон беспроводной G-MARK GLXD4
Представляю Вашему вниманию профессиональные беспроводные радио-микрофоны G-MARK GLXD4. Они поставляются вместе со станцией. В наборе 2 динамических микрофона. Приходят в картонной коробке. Микрофоны идеально подойдут для выступлений, караоке и т.д. Стоимость набора составляет 5916 рублей + бесплатная доставка из России.
Цена $75.21 - 93.15
Автоматический дозатор жидкого мыла Baseus
Этот автоматический дозатор очень нужная вещь во время пандемии. Бесконтактный дизайн этого дозатора поможет избежать перекрестного контакта бактерий. Срабатывает датчик автоматически, надо просто поднести к нему руки. Имеет высокую скорость подачи моющего средства. Пена плотная и воздушная.
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Дозатор работает от 4 пальчиковых батареек, но их надо приобрести самостоятельно, так как они в набор не входят. Установить дозатор можно на кухне или в ванной комнате. Красивый дизайн отличное качество.
Цена $18.07 - 18.87
Электробритва
Бритва мужская с моющимся триммером, имеет защиты от воды, подсветку на жк панели, сменные насадки. Работает от аккумулятора, до 60 минут автономного использования.
Плавающая головка с тремя лезвиями тщательно удаляет волосы. Это устройство поможет мужчинам соблюдать гигиену как дома так и в поездках.
Цена $12.36 - 26.14
AUX приемник
AUX приемник с поддержкой Bluetooth и карточек памяти позволит расширить возможности штатной системы мультимедиа. Разъем 3,5 мм, Bluetooth версии 4.2.Есть мини USB. Комплект поставки включает адаптер Bluetooth, USB-кабель и аудио-кабель 3,5 мм. Приемник выполнен в компактном корпусе, на нем есть кнопки для управления музыкой.
Цена $1.67 - 1.76
Модулятор
Трансмиттер, прибор для модуляции волн фм и передачи на устройства. Может выступать в роли радио, считывать аудио файлы с usb носителей. Оснащен жк экраном, быстрой автомобильной зарядкой от 12 вольт. Выполняет также роль беспроводной гарнитуры для разговоров во время движения.
Цена $14.06
Штекер прикуривателя с кнопкой
Штекер прикуривателя с кнопкой позволит контролировать питание дополнительных устройств, подключенных к бортовой сети. Работает от 12 и 24 В. Длина провода полтора метра. Внутри есть предохранитель на 5 ампер. Из плюсов можно выделить доступность и простоту – нет ничего лишнего. Есть доставка со склада из РФ.
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Цена $0.67 - 3.41
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