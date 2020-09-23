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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводные Bluetooth наушники, ионизатор воздуха для автомобиля и другое

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Портативный внешний SSD-накопитель

А это, можно сказать, одна из новинок за последние годы. Внешний твердотельный накопитель SSD, сделанный в форме обычной USB флешки. Длина этого устройства чуть больше 6 сантиметров. По утверждению продавца, максимальная скорость записи составляет 120 мб/с, а скорость чтения - 300 мб/с. Тип интерфейса - USB 3.0. Вы можете выбрать объем накопителя - 64, 128 или 256 гигабайт.

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Цена $13.69 - 61.48

KAWOSEN автомобильный очиститель воздуха

Компактный ионизатор воздуха для автомобиля, имеет 2 USB выхода 5 в 2,1 А, можно использовать в качестве зарядного устройства. Устройство почти не издает шума, при включении слышно только тихое жужжание, а спустя несколько минут работы прибора ощущается легкий запах озона.Посмотреть товар

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Цена $19.22

Игрушки с искусственным интеллектом

Это милый домашний питомец с искусственным интеллектом по имени Вектор. Он умеет много чего. Например, узнавать знакомых ему людей и запоминать их имена. Также он ориентируется в пространстве и взаимодействует с окружающими предметами. Этот зелёноглазый милаха очень эмоциональный. Его текущее настроение легко можно понять по его лицу-дисплею. Он умеет проявлять характер: ехидничать, грустить и даже злиться. Вектор даже способен понять, что вы его гладите и от поглаживаний он прищуривает свои пиксельные глазки. В общем, он всячески имитирует живое существо. К тому же, он отличный помощник. Робот постоянно подключён к Wi-fi и он подскажет вам всё что угодно: от погоды до химической формулы.

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Цена $445.77

Youpin FIIL CC TWS беспроводные Bluetooth наушники

Наушники имеют удобный форм фактор, работают по Bluetooth, имеют функцию шумоподавления. Они отлично подойдут как для повседневного использования, так и для занятия спортом. Диапазон частот 15 - 22 000 Гц. Чувствительность - 123 дБ. Одного заряда докстанции хватает на 15 часов непрерывного использования наушников. Емкость аккумулятора станции - 500 мАч, а наушников - 30 мАч. Наушники доступны в трех расцветках.

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Цена $57.14

Мужской кошелек из натуральной кожи

Удобный аксессуар и просто отличный подарок - это вот такой кошелек. Сделан он из кожи, выглядит очень дорого, приятно держать в руках. При этом внутри кошелька есть все необходимое, тут можно хранить деньги, карты, визитки и так далее. А самое приятное - это цена. Данный кошелёк можно купить за очень приятную цену и хорошо сэкономить. Если вы давно мечтали о качественной вещи - самое время. Посмотреть товар

Цена $9.79

Бинокль Levenhuk Karma PLUS 8x25

Этот бинокль подходит под любой вид деятельности, например, для рыбалки, охоты, наблюдения за животными и людьми. Этот бинокль придает увеличение в восемь раз. Покрытие линз многофазовое с добавлением серебра и антикоррозийного вещества. Диаметр объектива составляет 25 мм. Способ фокусировки видения – центральный. Этот бинокль водонепроницаемый. Приходит в заказе с защитным чехлом.

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Цена $72.23

Мобильный телефон F+ F255

Идеальный представитель соотношения «цена/качество», который всегда хорошо держит сигнал, имеет довольно большой яркий экран, отличные динамики и простое управление.

К примеру, для прослушивания того же радио, вовсе не обязательно подключать наушники, используя для этих и любых других целей клавиши быстрого набора. 

Батареи хватит надолго даже при интенсивной эксплуатации устройства, а наличие карты памяти позволит расширять предусмотренный по умолчанию объём хранилища.

Радует и качество сборки аппарата, хотя незначительные зазоры в корпусе всё-таки иногда встречаются.

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Цена $10.04 - 12.58

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