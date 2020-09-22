Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: кейкап, беспроводной ручной пылесос и другое
Кейкапы
Выполнены из цинкового и алюминиевого сплавов, рельефные и детализованные. Рекомендуется устанавливать такие штуки вместо клавиши ESC или F.
Кейкапы у этого продавца очень красивые, к покупке могу рекомендовать.
Цена $13.99 - 18.19
Цифровой усилитель мощности 50 Вт + 50 Вт
реклама
Довольно компактный усилитель звука размером 7 х 7 х 3 см, работает через bluetooth на расстоянии 10 метров, помимо этого в усилителе есть разъёмы для AUX и USB. Изобретательные китайцы улучшили обычный усилитель и теперь мощность на выходе в 2 раза больше, чем раньше - 100 Вт.
В комплекте с усилителем вы получите USB-кабель, RCA кабель, руководство пользователя, а так же при желании можете выбрать комплект с зарядным устройством.
Цена $18.35 - 32.63
Bluetooth-адаптер
Очень популярный переходник, от того же производителя, что и кармашек выше. Его заказали уже в количестве, почти двенадцати тысяч штук. Оставляют положительные отзывы, что наверняка влияет на выбор покупателей. На вид простое устройство для работы которого потребуется USB и AUX выход и вход. После подключения в автомобиле появится возможность прослушивания музыки со смартфона посредством блютуз подключения. Кто-то использует в домашних условиях с домашней техникой.
Цена $8.91
Беспроводной ручной пылесос TINTON LIFE 2 в 1
Беспроводной ручной пылесос для уборки в помещениях, имеет циклонный принцип работы, встроенный фильтр, мощность составляет 130 ватт, сила всасывания до 8900 па обеспечивает стабильно мощное всасывание и высокую производительность. Пыль, шерсть, волосы и крошки не останутся незамеченными, благодаря светодиодной подсветке на насадке.
реклама
Цена $70.31 - 87.82
Диспенсер
Автоматический диспенсер для мытья рук, дозированной подает необходимое для умывания количество мыла, имеется инфракрасный датчик для срабатывания механизма.
Скорость подачи 0,25 сек. Можно поставить устройство в ванной комнате или на кухне. Работает автономно. Объем резервуара до 280 мл.Посмотреть товар
Цена $14.44
Держатель для смартфона
Штатив или подставка для телефона с функцией вращения на 360 °и слежения за лицом. Подойдет для тех кто ведет свой блог. Теперь при съемке видео можно будет обойтись без ассистента.
Цена $15.32
Кеды
Такие кеды весьма популярны среди тинейджеров, но и среди взрослых парней, которые предпочитают стильный образ в одежде. Кеды высокие, защищают щиколотки от плохой погоды и брызг от луж. Материал изготовления качественная парусина, которая противостоит влаге и ветру. Покрой у этих кед сделан таким образом, что ни один внутренний и внешний шов не натирает кожу ног. Кеды можно носить, как с классическими брюками, так и с джинсами и спортивными штанами.
Цена $12.67 - 14.63
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила