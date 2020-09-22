Выполнены из цинкового и алюминиевого сплавов, рельефные и детализованные. Рекомендуется устанавливать такие штуки вместо клавиши ESC или F.

Кейкапы у этого продавца очень красивые, к покупке могу рекомендовать.

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Цена $13.99 - 18.19

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Довольно компактный усилитель звука размером 7 х 7 х 3 см, работает через bluetooth на расстоянии 10 метров, помимо этого в усилителе есть разъёмы для AUX и USB. Изобретательные китайцы улучшили обычный усилитель и теперь мощность на выходе в 2 раза больше, чем раньше - 100 Вт.

В комплекте с усилителем вы получите USB-кабель, RCA кабель, руководство пользователя, а так же при желании можете выбрать комплект с зарядным устройством.

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Цена $18.35 - 32.63

Очень популярный переходник, от того же производителя, что и кармашек выше. Его заказали уже в количестве, почти двенадцати тысяч штук. Оставляют положительные отзывы, что наверняка влияет на выбор покупателей. На вид простое устройство для работы которого потребуется USB и AUX выход и вход. После подключения в автомобиле появится возможность прослушивания музыки со смартфона посредством блютуз подключения. Кто-то использует в домашних условиях с домашней техникой.

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Цена $8.91

Беспроводной ручной пылесос для уборки в помещениях, имеет циклонный принцип работы, встроенный фильтр, мощность составляет 130 ватт, сила всасывания до 8900 па обеспечивает стабильно мощное всасывание и высокую производительность. Пыль, шерсть, волосы и крошки не останутся незамеченными, благодаря светодиодной подсветке на насадке.





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Цена $70.31 - 87.82

Автоматический диспенсер для мытья рук, дозированной подает необходимое для умывания количество мыла, имеется инфракрасный датчик для срабатывания механизма.

Скорость подачи 0,25 сек. Можно поставить устройство в ванной комнате или на кухне. Работает автономно. Объем резервуара до 280 мл. Посмотреть товар

Цена $14.44

Штатив или подставка для телефона с функцией вращения на 360 °и слежения за лицом. Подойдет для тех кто ведет свой блог. Теперь при съемке видео можно будет обойтись без ассистента.

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Цена $15.32

Такие кеды весьма популярны среди тинейджеров, но и среди взрослых парней, которые предпочитают стильный образ в одежде. Кеды высокие, защищают щиколотки от плохой погоды и брызг от луж. Материал изготовления качественная парусина, которая противостоит влаге и ветру. Покрой у этих кед сделан таким образом, что ни один внутренний и внешний шов не натирает кожу ног. Кеды можно носить, как с классическими брюками, так и с джинсами и спортивными штанами.

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Цена $12.67 - 14.63