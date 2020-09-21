Здоровый кулер башенного типа для охлаждения центрального процессора. Радиатор имеет 6 теплоотводящих трубок и светодиодную RGB-подсветку.

Ставить такого красавца лучше в корпус с прозрачной боковой крышкой, иначе будет он себе светиться в заточении. В посылке отправляют два типа крепления. Посмотреть полный список поддерживаемых сокетов можно в описании товара. Показатель теплоотвода впечатляет - 220 ватт.

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Цена $35.14

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Отличная вещь для геймеров, работает со всеми игровыми приставками, компьютерами и геймпадами. Конвертер совместим со всеми операционными системами. В устройстве есть 2 USB порта, что позволяет подключить сразу 2 прибора, например, мышь и клавиатуру.

Конвертер во всех смыслах универсален: с его помощью можно пользоваться консолями через bluetooth, подключать к нему игровые рули, джойстики, педали и т.д. Так же вы можете запрограммировать кнопки согласно своим потребностям.

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Цена $80.00 - 88.00

Перед Вами очень классная экшн камера Sony HDR-AS300 (p.s. sony делает одни из самых качественных модулей для камер). Внешний вид камеры более, чем привлекателен. Матрица - 16,8 МП. Запись видео осуществляется в FullHD разрешении. Емкость встроенного аккумулятора - 1240 мАч (хватает примерно на 3 часа съемки). В комплекте идет кейс для съемки под водой. Стоимость данной камеры составляет 26 990 рублей.

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Цена $345.48

Автомат с номинальным током 63 ампера, позволяет удаленно, с помощью приложения на смартфоне, управлять включением/отключением электроприборов. Автомат имеет встроенный таймер и функцию голосового управления. В последней версии Ewelink стал показывать напряжение при выключенном состоянии. Полезная особенность отображения показателей энергопотребления в режиме реального времени.









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Цена $52.79

Мультимедийный подголовник со встроенным монитором на 7 дюймов. Устройство может воспроизводить музыку, видео с USB и SD накопителей. Имеются встроенные динамики и выход для наушников. Подойдет для тех, кто часто ездит с детьми на заднем сидении - чтобы занять их во время дороги, например, мультфильмами. Три модели и три цвета на выбор (Черный/Серый/Бежевый)

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Цена $25.20 - 31.63

Девайс автомобильный, с поворотно-симметричным разъемом Type-c для съемки видео спереди и даже внутри автомобиля. Управляется через ваш смартфон по приложению. Питание устройства от 12 вольт. Устанавливается на лобовое стекло.

Встроенный GPS чипсет, будет показывать скорость и местоположение во время просмотра записи. Приложение DDPAI поддерживает как системы ios, так и системы android, позволяя просматривать и загружать hd-видео.

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Цена $47.99 - 76.79

Достаточно современные и красивые настольные часы. За счет своего дизайна привлекут внимание каждого гостя. Прекрасно впишутся в интерьер кухни, ванной, гостиной, спальной комнаты. Работают от батареек 3 ААА.

На дисплее кроме времени показывается температура,но на некоторых дополнительно высвечивается влажность. Можно настроить 12 или 24 часовой формат времени, это зависит от вашего желания. Данные часы представлены в 2 видах:размер которых соответственно 6.3 х 6.3 х 6.3 и 15 х 4 х 6.9 см.

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Цена $8.35 - 18.56

С помощью таких полиморфных гранул можно заделать любую дырку и трещину в пластике. Соединение получается прочным и однородным. Гранулы начинают плавиться уже в горячей воде. С первого взгляда кажется, что вещь бесполезная, но на самом деле для неё есть множество применений. Расплавленные гранулы могут принимать любую форму и заполнять даже самые маленькие трещины.

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Цена $1.53 - 2.98