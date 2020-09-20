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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: блок водяного охлаждения, беспроводная мышь и другое

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Водяное охлаждение

Данный блок водяного охлаждения можно использовать не только внутри корпуса ПК, но и при монтаже снаружи. В некоторых случаях данный блок можно подключить к игровым ноутбукам. В любом случае данный комплект не дешевый и при заказе стоит уточнить совместимость именно с вашим оборудованием перед заказом.

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Цена $93.72 - 258.22

Беспроводная мышь

Перед Вами симпатичная компьютерная мышь CHYI, сделанная в форме мультяшного хомячка. Она имеет дизайнерские глаза и нос. Мышка - беспроводная, в комплекте идет USB ресивер (2,4 ГГц). Она имеет 3 кнопки. Разрешение - 1600 точек на дюйм. Питание осуществляется от одной пальчиковой батарейки. Мышь продается в 4 расцветках. В качестве подарка - будет отличным вариантом. Стоимость мышки составляет 722 рубля.

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Цена $9.29

Датчик звука для включения света

Миниатюрный электронный модуль с датчиком шума. Имеет очень маленький размер, меньше коробка со спичками, поэтому его можно куда-то запрятать, чтобы не было видно. С обеих сторон имеются отверстия под винты для крепления к чему-либо. Датчик реагирует на хлопки, щелчки(пальцами) и другие подобные звуки.

Использовать можно с энергосберегающими лампами небольшой мощности. Модуль можно установить, например: в кладовке, в гараже, в погребе и т.д. После срабатывания питание будет подаваться около минуты, а потом выключится. Возможность регулировать чувствительность не предусмотрена, но если добраться до схемы, то вероятно можно что-то подкрутить.

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Цена $1.17

Светодиодная лента SXZM

Доступная и качественная светодиодная лента, которую можно использовать для украшения интерьеров. Также такая лента может выступать отличным украшением для новогодней елки. Сценариев использования тут множество, все зависит от фантазии. Есть разные вариации ленты по длине, самая длинная – двадцать пять метров. Можно заказать быструю доставку со склада из Российской Федерации.

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Цена $3.00 - 36.82

KUULAA Power Bank 30000 мАч

Многофункциональная зарядная банка, внешний аккумулятор подойдет для всех устройств, он имеет до 5 различных разъемов подключения. Емкость устройства на 30 000 ма.ч. Поддерживает быструю зарядку, так необходимую в дороге. Для удобства есть индикатор уровня заряда и текущего состояния.

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Цена $29.99 - 36.99

Ремень для домашних животных

Практичное приспособление для тех, кто часто перевозит на своем авто питомцев. Крепление такое же, как и у обычного ремня безопасности. На другой стороне предусмотрен карабин для ошейника. С таким ремнем можно не переживать за питомца, он не сможет выбежать из автомобиля.

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Цена $1.47 - 1.67

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FEARboy
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а ты читаешь что я написал до этого ? - там и не было затыка по памяти... Control в 4к без фишек жрет 5, включаешь RT и DLSS уже становится 7,5 гигов - напомню что у 3080 10 гигов... з.ы. всегда надо ...
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