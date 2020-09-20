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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: SSD диск, мультимедийный кардридер и другое

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Внутренний жесткий диск Asgard

Это SSD диск от Китайского бренда Asgard. Он имеет весьма стильный и классный радиатор для пассивного охлаждения. Диск имеет много положительных отзывов. Его размеры 2,2 х 8 сантиметров. На выбор представлены объемы от 256 гигабайт до 1 терабайта. Поэтому, стоимость SSD диска варьируется от             2 793,99 - 7 373,01 руб рублей.

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Цена $36.00 - 95.00

Мультимедийный кард-ридер

Мультимедийный кардридер прекрасно дополнит ваш системный блок компьютера. Устанавливается вместо, где находится дисковод или же рядом с ним. Устройство супер-полезное, потому что в нем находятся: 2 слота под microSD-карты, 2 порта USB 3.0 и 6 портов USB 2.0, помимо этого есть выход на наушники и микрофон, и другие слоты.

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Для установки вам не нужно отдельно что-либо докупать, так как в комплекте приходит крепёж, винты, и руководство пользователя с инструкцией. Кардридер совместим со всеми известными на данный момент операционными системами.

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Цена $15.18

Blitzwolf беспроводной адаптер bluetooth

Ресивер от Blitzwolf позволяет воспроизводить на домашней акустике музыку с телефона без проводов. Две антенны обеспечивают уверенный прием сигнала bluetooth даже в соседней комнате, так что постоянно держать смартфон рядом с ресивером вовсе не обязательно.

Ресивер построен на чипе CSR8670 от компании Qualcomm, который поддерживает аудиокодек aptX, так что о качестве беспроводной передаче звука переживать не нужно. Устройство выполнено в стильном корпусе, который имеет скромные размеры: 127 x 85 x 26 мм.

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Цена $41.01

Brightside Bluetooth наушники

Беспроводные наушники в очень необычном и забавном чехле, напоминающем с виду то ли банку газировки, то ли пива. Лично у меня ассоциация с пивом Bud. Есть и другие дизайны банок-чехлов, которые, кстати, являются и станциями зарядки.

Цена наушников вполне бюджетная. Как не удивительно, но звук и другие характеристики хвалят. Наушники купили более 7 тысяч человек. На чехле-банке написаны некоторые параметры, т.е. вместо состава, если бы это была банка с напитком.

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Цена $8.05

 Светодиодный ночник Xiaomi mijia Yeelight

Великолепный светодиодный светильник. Начну с того, что у него стильный и в то же время простой дизайн. Теперь по его работе, светит ярко, имеется два режима - тускло и ярко, то есть можно использовать как обычный светильник или ночник. А еще он реагирует на движения, что очень удобно особенно ночью.

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Цена $9.24

Контроллер(500w/220v)

Устройство которое применяется в роторных электрических приборах, с помощью такого приспособления вы сможете наладить удобство в работе путём настроек скорости вращения двигателя мощностью до 500ватт, с питанием 220вольт.

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Цена $7.47 - 12.85

USB-тестер с цифровым дисплеем

Цифровой мини тестер с жк экраном, измеряет нагрузку на питание, сопротивление, ток, входное напряжение составляет от 3 до 7 вольт. Диапазон измеряемой емкости от 0 до 20 000 ма.ч. Точность показаний 1%. Для сопряжения используется usb кабель. Максимальная температура работы 65 градусов. Для всех типов приборов и гаджетов.

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Цена $5.67

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