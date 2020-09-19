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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: кейкап ручной работы, беспроводная клавиатура Xiaomi и другое

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Крутой кейкап ручной работы

Самый доступный способ освежить или подчеркнуть индивидуальность своего устройства это — использовать кейкапы. Они бывают самых различных форм и размеров, имеют стандартный профиль и подходят к большинству механических клавиатур. Этот кейкап поражает своей детализацией и формой. Иллидан из Варкрафта никогда не был так крут! 

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Цена $59.43

Беспроводная клавиатура Xiaomi MIIIW

Очередной качественный продукт от компании Xiaomi - беспроводная клавиатура. Нижняя крышка изготовлена из сплава алюминия, а верхняя панель из пластика. Клавиатура хорошо подойдет для стационарных ПК, так как тут есть цифровой блок клавиш.

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Всего предложено 4 цвета. Если вам не нравится, что края другого цвета, тогда берите полностью чёрную. Также есть белая и гламурная розовая для девочек. На клавиатуре имеется ниша, в которую можно поставить смартфон. Клавиши сделаны круглой формы, поэтому во время набора текста соседние не будут задеваться. Батарейки в комплект не кладут.Посмотреть товар

Цена $43.59 - 44.75

USB 3,0 концентратор

Невероятно полезная вещь для любого компьютера, аналог удлинителя для розеток, только хаб увеличивает количество USB разъемов и выводит их на стол. Благодаря этому можно подключить сразу несколько устройств: флешек, телефонов и так далее. При этом хаб стоит совсем недорого, можно выбрать понравившуюся модель с нужным количеством разъемов.

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Цена 2.70 - 4.67

Игровая проводная мышь Xiaomi MIIIW

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Xiaomi MIIIW 700G RGB обладает всеми полезными фишками, который для любого геймера будут полезны: RGB подсветка, поддержка макросов, небольшой вес, приятный материал 5 видов набора настроек. Регулировать параметры можно через приложение на ПК

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Цена $33.91

Беспроводной звонок

Перед Вами недорогой, но качественный беспроводной звонок KERUI M525. Устройства, которые устанавливаются снаружи двери, имеют влагозащиту IP66. Сигнал очень сильный - максимальная дистанция 150 метров. В наличии имеются несколько комплектаций и 2 расцветки. Стоимость стандартного комплекта составляет 652 рубля + бесплатная доставка из России. Посмотреть товар

Цена $7.10 - 16.88

Магнитный держатель

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Магнитный держатель устанавливается при помощи двух саморезов. Такое решение довольно мощное, чтобы удерживать тяжелые предметы. Держатель подойдет как для автомобиля, так и для дома. Данное решение является одним из самых сильных магнитных держателей на Алиэкспресс. С помощью магнита можно будет удобно закреплять металлические предметы. В комплекте идет магнит и саморезы.

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Цена $7.99

Светодиодный фонарь

Мощный светодиодный фонарь, не заменимая вещь для рыбаков, охотников или путешественников. Фонарь крепится на лоб и это очень удобно, так как ваши руки остаются свободными. Если вы едете в темное время на автомобиле и у вас поломка, фонарь будет прекрасным помощником.

Светит очень ярко и далеко. Имеет три режима переключения. Переключается при помощи кнопки, но если ваши руки грязные достаточно махнуть рукой перед фонарем.

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Цена $7.86 - 19.11

Гирлянда на окно

Скоро приедет зима, а значит, нужно будет украшать комнату. В этом году можно успеть приобрести классные гирлянды, которые украсят вашу комнату большой простыней светящихся лампочек. В такой комнате будет приятно находится всем, при этом стоимость украшения достаточно небольшая. Можно выбрать цвет свечения, длину гирлянды, выбор тут просто огромный. Посмотреть товар

Цена $5.99 - 7.84

Фитолампа, для выращивания растений

Светодиодная rgb лента, с влагозащищенным слоем, используется для выращивания растений дома или в теплице, при нехватке солнечного света. Лента имеет полный спектр, который необходим для выращивания растений (от посадки до уборки). Питание ленты от преобразователя с 220 на 12 вольт. Надежная и безопасная, крепится на липкую основу на любую поверхность.

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Цена $1.30 - 15.39

Простой тестер компонентов

Крохотный функциональный тестер электронных компонентов, позволяет точно измерить емкость и сопротивление конденсаторов, резисторов, индуктивность катушек и дросселей. Определяет основные параметры транзисторов любых типов, их цоколевку и прочее, рисуя обозначение радиодетали на дисплее. В принципе можно найти сборный акриловый корпус и получить аккуратный измерительный прибор.

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Цена $8.16 - 11.04

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