Ламповый усилитель для наушников, со встроенным Bluetooth приемником.

Компактный и красивый дизайн отлично дополнит ваш интерьер на компьютерном столе. Кстати лампа установлена отечественного производителя, 6Н9П-ЕВ.

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Цена $44.52

Автомобильный усилитель поддерживает 4 канала по 60 ватт – это удовлетворит даже самых требовательных любителей музыки. Корпус из алюминия, оборудование можно установить на любые автомобили. Питание 12 В, частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Комплект поставки включает сам усилитель, крепежные винты, руководство по эксплуатации на английском языке. Чувствительность: 90 дБ. Габариты автомобильного усилителя: 32x24x4.5 см.

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Цена $64.87 - 72.84

Уникальный и компактный двухканальный аудио усилитель AIYIMA представлен в наличии отличного качества и по выгодной цене. Устройство позволяет настроить систему по индивидуальным требованиям, в соответствии с личными предпочтениями и особенностями характера. AIYIMA имеет все необходимые функции, чтобы максимально эффективно работать со звуком, создавая идеальную мелодию и потрясающую музыку на выходе из ваших колонок. Качество звука вместе с AIYIMA уже оценили тысячи меломанов по всему миру.

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Цена $12.84

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Простой и в то же время надёжный паяльник для мелких работ, питается устройство от сети 2220 вольт, температура регулируется до 450 градусов. Мощность-60ватт.

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Цена $0.50 - 6.64

Автомобильная зарядка для ваших гаджетов в прикуриватель авто. Поддерживает все современные стандарты быстрой зарядки. Мощность - 45 Вт. Показывает напряжение сети автомобиля, напряжение заряда телефона и ток заряда. Быстрая зарядка поддерживается как на usb так и на Type C.

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Цена $9.22 - 9.99

Аппарат для сварки точечного типа, работает от аккумуляторной батареи, питание от сети 220 вольт. Устройство с номинальной мощностью до 4 к ватт, позволяет работать в полевых условиях.

Есть регулировка подачи напряжения. Для варки металлов разных сплавов, прибор практичный и много функциональный.

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Цена $231.32

Этот пистолет имеет в себе подвижную головку, которая при помощи разных насадок без проблем вскроет любой замок. Выполнен из нержавеющей стали. В наборе вы получите сам инструмент, зажимы, щипцы и прочие инструменты для вскрытия замка.

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Цена $3.44 - 7.98

Корпус ручки полностью выполнен из латуни. Поэтому не стоит беспокоиться, если со временем она чуть-чуть потемнеет, это естественный процесс окисления металлов. Также на корпусе установлено небольшое колечко, при помощи которого ручку можно закрепить на брелке.

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Цена $10.10



