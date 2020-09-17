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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: аппарат для точечной сварки, клавиатура и мышь Xiaomi и другое

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Аппарат для точечной сварки

Эффективный аппарат используется для высококачественной максимально точной точечной сварки. Агрегат имеет компактные размеры, технически продуманную конструкцию и исключительные эксплуатационные характеристики. Модель обладает длительным сроком использования благодаря производству инновационных материалов с использованием прогрессивных технологий и проверенных временем разработок.

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Цена $25.00

Устройство для чтения жестких дисков

Внешний корпус для компактных SSD-накопителей M.2. Эти накопители порой обладают более высокими скоростями чтения/записи в сравнении с SSD в форм-факторе 2.5 или 1.8.(при условии использования соответствующего интерфейса).

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Корпус имеет 2 разъёма для подключения двух дисков. Это может быть полезно для переноса файлов с одного на другой. Для этой цели нужно правильно установить их, ориентируясь на надписи.

Устройство поддерживает версию USB 3.1, благодаря чему можно передавать тяжёлые файлы за считанные секунды. Корпус выполнен из алюминия, чтобы забирать тепло во время интенсивной работы. В комплекте два USB кабеля: один для ПК, второй для мобильных устройств.

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Цена $89.22

Клавиатура и мышь Xiaomi MIIIW

Неплохой набор из компактной клавиатуры с цифровым блоком и трехкнопочной мышки средних размеров. Работает без проводов, подключение Bluetooth.

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Выделяется приятной тактильной отдачей и приятным профилем клавиш. Не требует установки драйвера, один приемник может подключать одновременно клавиатуру и мышь.

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Цена $24.46

Внешний аккумулятор

Милый повербанк на 10000 мАч, стилизованный под ретро радио. Это обычный внешний аккумулятор с двумя портами USB, micro-USB и type-c. Прежде всего привлекает внимание компактность и уникальный дизайн. В комплекте кабель для питания, повербанк и инструкция.Посмотреть товар

Цена $16.56

 Кухонные электронные весы

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Очень нужное устройство на каждой кухне. Эти электронные весы превосходят механические по многим показателям. К некоторым встроенным функциям можно отнести: автоматическое отключение, включение легким нажатием, измерение массы продукта без учета емкости, последовательное взвешивание.

Данное устройство оснащено дисплеем, на котором отражается вес в граммах. Размер продукта составляет 18x14x1,30 см. Минимальная погрешность максимально может достигать до 1 грамма. Источник питания: 2 батареи AAA (не входит в комплект)

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Цена $9.29 - 12.59

Мобильный телефон

Этот малыш по размеру меньше зажигалки, а работает на ура. Звук хороший, слышимость отличная. Прост в эксплуатации, работает хорошо, блютуз держит. В телефончике одна симка. 5 дней в режиме ожидания.

Телефончик будет хорошим подарком. Можно носить на шее как брелок, для этого есть шнурок или подвесить на ухо есть держатель, как гарнитура. К телефону прилагается батарея и USB кабель.

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Цена $14.92

Bluetooth гарнитура НОСО.

Вставные амбушюры, 5-7 метров дальность, звук чистый, зарядки на 3-4 часа если постоянно болтать. В режиме ожидания часов 70-80. Заряжается по полной за пару часов. Не шедевр, конечно, но своих денег стоит. Рекомендую как бюджетный вариант, кто много двигается, с риском повредить устройство. Не дорого – не сильно жалко.

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Цена $7.43

Модуль питания для быстрой зарядки

У этого модуля питания есть цифровой дисплей, на котором изображается мощность постоянного тока. Такое устройство подходит для зарядки смартфонов, планшетов, видеорегистраторов и многие другие девайсы, которые можно заряжать через USB-порт. Самое полезное, что подключить к этому модулю можно сразу несколько устройств, главное нужно следить за тем, чтобы устройство не перегревалось.

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Цена $22.26

Беспроводное зарядное устройство SCOMAS Qi

Представляю Вашему вниманию очередную годную зарядную станцию для Ваших гаджетов. На сей раз это девайс SCOMAS Qi с максимальной мощностью 48 Вт. На станции имеются 5 обычных USB портов и 1 USB с поддержкой быстрой зарядки. Кроме того, наверху расположена беспроводная зарядка и 2 встроенных подставки для смартфонов. А еще на зарядном устройстве есть ЖК дисплей, с отображением текущих параметров по каждому порту.

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Цена $25.90 - 27.90

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