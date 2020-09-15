Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: микрокомпьютер "малинка", компьютерное кресло и другое
Микрокомпьютер
Одноплатный компьютер размером с банковскую карточку Raspberry Pi 4 Model B. У нас в России его ещё часто называют "малинка". Собственно так его название и переводится. Это один из самых известных производителей подобных компьютеров, завоевавший призвание во всём мире.
Данная модель имеет 4-ядерный процессор на архитектуре ARM. Можно выбрать 2,4 или 8 гигабайт оперативной памяти. Что касается беспроводных средств передачи данных, тут есть и Wi-Fi, и Bluetooth модуль 5-й версии. Если вам нравится электроника, вы можете взять этот компьютер для своих экспериментов и идей, ведь на его базе можно сделать почти что угодно.
Цена $42.49 - 104.06
Счётчик Гейгера
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Приборчик максимально простой на внешний вид, он указывает уровень радиационного излучения в какой-либо точке. Заряжается от USB, имеет три кнопки управления, так что ничего мудренного в нем нет. Он у меня уже давно завалялся решил вам о нём рассказать, всегда находится в автомобиле на крайний случай.
Цена $79.80
Глобальная версия смартфона Xiaomi Redmi Note 8 T
Этот смартфон является лучшим представителем соотношения «цена-качество», будучи оснащённым приличным даже по современным меркам чипом Snapdragon 665 и 4 ГБ оперативки. Довольно вместительным оказалось и встроенное хранилище, объём которого составляет 64 ГБ. Среди прочих достоинств стоит выделить наличие модуля бесконтактной оплаты NFC, большой IPS-дисплей с 6,3-дюймовой диагональю и поддержкой полноэкранного режима FHD+, а также камеру на 48 Мп, позволяющую делать качественные снимки в разных условиях.
Цена $162.99 - 198.99
Светодиодный деревянный будильник
Оригинальный, квадратный, деревянный, светодиодный будильник. Никаких лишних наворотов - только самое необходимое, вот признак строгой стильности. В будильнике отражается время, дата, температура. Работает, как от батареек, так и от USB-кабеля.
Цена $0.48 - 6.19
Компьютерное кресло
Очень качественное и стильное кресло, на котором удобно сидеть и долго работать. Оно легко впишется в интерьер любой комнаты, имеет широкие и удобные подлокотники. Самое главное, что такое кресло стоит в наших магазинах в разы дороже, а тут у нас есть возможность купить очень удобную вещь совсем недорого. Также это кресло позволит обезопасить спину от лишней усталости и боли.
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Цена $74.67 - 86.64
Стерилизатор щеток
Перед вами настенный дозатор для зубной пасты. Он оснащён четырьмя отсеками с ультрафиолетовым дезинфицирующим средством для установки стерилизации щёток, одним отсеком под тюбик с пастой, а также пятью слотами ниже, в которые можно поместить прочие умывальные принадлежности: бритвы, зубные щетки, щетки для языка и т.д. Наличие стерилизатора позволяет акуратно и гигиенично хранить средства личной гигиены. А дозатор значительно сокращает расход пасты и позволяет сохранять порядок в ванной комнате.
У дозатора есть 2 типа питания: от солнечной панели и от встроенного перезаряжаемого аккумулятора на 2 000 мАч. Для полной зарядки устройства потребуется от 4 до 6 часов.
Цена $4.35 - 8.75
Меняющая цвет чашка
Перед Вами классная кружка для напитков с эффектом смены цвета. На ней изображен черный фон с унылым смайликом. Но достаточно наполнить кружку горячим напитком, как она сменит фон на голубой, а смайлик будет улыбаться. Объем кружки - 300 миллилитров. Стоимость составляет 715 рублей.
Цена $9.25
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