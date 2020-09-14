Беспроводной динамик с поддержкой фм радио, поддерживает TF карты до 32 Гб . Можно повесить на шею и прогуливаться по улице, вес динамика всего 85г. Крепкий металлический корпус защищает от повреждений во время падения.

Ищете идеальный подарок? Динамик доступен в трех цветах с подарочной упаковкой премиум-класса.

При заказе можно воспользоваться быстрой местной доставкой в течение 7 дней!

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Цена $30.55

Это прикольная креативная USB флешка от Китайского бренда J-boxing. Она сделана в форме небольшого револьвера. Корпус накопителя сделан из металла, что добавляет крутости флешке. В наличии доступна только одна версия - на 32 гигабайта. Стоимость USB накопителя, с учетом доставки, составляет 1105 рублей.

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Цена $12.59

Электрическая компактная отвертка с автономным питанием, используется в быту, для наладки велосипеда и техники, сборки мебели, мелкому ремонту узлов оборудования.

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В комплекте есть множество бит под различные отверстия. Заряжается от сетевого адаптера с выходом 3,6 вольт. Высокое качество сборки и надежность.

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Цена $17.50 - 73.20

Отличный приборчик, несмотря на небольшие размеры. Удобно носить с собой. Измерения достаточно точны, щупы мягкие достаточно удобные. Настроек много, подойдёт любому, для дома даже сильно много функций, хороший профессиональный аппарат. Питание: 2*1,5 в AA батареи (не входит в комплект)

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Цена $21.83 - 46.14

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Инновационный чехол для ваших карт из специального материала. Благодаря его использованию можно заблокировать считывание карты другим человеком и защитить ваши деньги. Посмотреть товар

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