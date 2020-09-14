Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Bluetooth динамик, USB флеш-накопитель и другое
Портативный Bluetooth динамик
Беспроводной динамик с поддержкой фм радио, поддерживает TF карты до 32 Гб . Можно повесить на шею и прогуливаться по улице, вес динамика всего 85г. Крепкий металлический корпус защищает от повреждений во время падения.
Ищете идеальный подарок? Динамик доступен в трех цветах с подарочной упаковкой премиум-класса.
При заказе можно воспользоваться быстрой местной доставкой в течение 7 дней!
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Цена $30.55
USB флеш-накопитель J-boxing
Это прикольная креативная USB флешка от Китайского бренда J-boxing. Она сделана в форме небольшого револьвера. Корпус накопителя сделан из металла, что добавляет крутости флешке. В наличии доступна только одна версия - на 32 гигабайта. Стоимость USB накопителя, с учетом доставки, составляет 1105 рублей.
Цена $12.59
BOSCH электрическая отвертка 3,6 V
Электрическая компактная отвертка с автономным питанием, используется в быту, для наладки велосипеда и техники, сборки мебели, мелкому ремонту узлов оборудования.
В комплекте есть множество бит под различные отверстия. Заряжается от сетевого адаптера с выходом 3,6 вольт. Высокое качество сборки и надежность.
Цена $17.50 - 73.20
Цифровой мультиметр
Отличный приборчик, несмотря на небольшие размеры. Удобно носить с собой. Измерения достаточно точны, щупы мягкие достаточно удобные. Настроек много, подойдёт любому, для дома даже сильно много функций, хороший профессиональный аппарат. Питание: 2*1,5 в AA батареи (не входит в комплект)
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Цена $21.83 - 46.14
Зеркало для макияжа
Я уверен, что каждой девушке понравится это зеркало для макияжа с подсветкой. Ну, а если эту статью читают мужчины, то берите товар на заметку. Он идеально подойдёт в качестве подарка.
Это зеркало одно из самых популярных на Алиэкспресс. Его заказали более 2.800 раз! Есть бесплатная доставка из Российской Федерации.
Заметьте, что на выбор есть два зеркала. Одно из них имеет только белую подсветку, а у второго можно её менять постепенно к жёлтой. Если у вас есть какой-нибудь купон от Алиэкспресс, то дешевле товар вы точно не найдёте!
Цена 10.42 - 13.48
Защитный чехол для кредитной карты
Инновационный чехол для ваших карт из специального материала. Благодаря его использованию можно заблокировать считывание карты другим человеком и защитить ваши деньги. Посмотреть товар
Цена $0.92 (5 шт.)
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